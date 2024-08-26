Прогноз погоди в Україні на понеділок, 26 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Через спеку посилиться небезпека майже по всій Україні — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні
Погода в Україні в понеділок, 26 серпня, буде трохи хмарною. Опадів не очікується.
Про це в неділю, 25 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 26 серпня
Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с, а в південній частині країни — 7–12 м/с.
Температура вночі становитиме +14...+19 °С, а на півдні — до +23 °С. Удень буде +29...+34 °С, на високогір'ї Карпат +22...+27 °С, а в південних і центральних областях місцями сильна спека +35...+36 °С.
На Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 3–8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +29...+34 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +17...+19 °С, а вдень піднімуться до +31...+33 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
На всій території України, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 26 серпня, максимальна температура повітря становитиме +30...+34 °С, місцями +34...+36 °С. Дощів не очікується. Усюди буде суха та сонячна погода, тому зростає пожежна небезпека.
У Києві стовпчики термометрів удень піднімуться до +33...+34 °С.
"Ніяк старенький серпень не вгомониться. Спека на тижні в Україні триватиме. Одна надія на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки. Проте вдень практично повсюди буде за +30 °С", — зазначила Діденко.
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