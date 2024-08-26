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Через спеку посилиться небезпека майже по всій Україні — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

26 серпня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 26 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Чоловік, який страждає від сильної спеки, поливає себе водою із пляшки. Фото ілюстративне: pexels.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в понеділок, 26 серпня, буде трохи хмарною. Опадів не очікується.

Про це в неділю, 25 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 26 серпня

Погода в Україні 26 серпня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с, а в південній частині країни — 7–12 м/с.

Температура вночі становитиме +14...+19 °С, а на півдні — до +23 °С. Удень буде +29...+34 °С, на високогір'ї Карпат +22...+27 °С, а в південних і центральних областях місцями сильна спека +35...+36 °С.

Які температурні показники будуть в Україні 26 серпня
Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

На Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 3–8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +29...+34 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +17...+19 °С, а вдень піднімуться до +31...+33 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 26 серпня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

На всій території України, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 26 серпня, максимальна температура повітря становитиме +30...+34 °С, місцями +34...+36 °С. Дощів не очікується. Усюди буде суха та сонячна погода, тому зростає пожежна небезпека.

У Києві стовпчики термометрів удень піднімуться до  +33...+34 °С.

"Ніяк старенький серпень не вгомониться. Спека на тижні в Україні триватиме. Одна надія на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки. Проте вдень практично повсюди буде за +30 °С", — зазначила Діденко.

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