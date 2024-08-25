Прогноз погоди в Украине завтра 26 серпня — спека не поспішає відступати

Спека не поспішає відступати — в Укргідрометцентрі дали невтішний прогноз погоди на завтра
25 серпня 2024 18:10
Жінка п'є воду в автомобілі. Фото ілюстративне: pexels
Прогноз погоди в Україні завтра, 26 серпня, передбачає теплу і суху погоду. В деяких регіонах спека сягне дуже високих показників — до +36 °С. Опадів не очікується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 26 серпня
В Україні у перший день тижня очікується невелика хмарність. Обійдеться без опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині вдень 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14...+19 °С, на півдні країни до +23 °С;
- вдень +29...+34 °С (на високогір`ї Карпат +22...+27 °С), у південних і центральних областях місцями сильна спека +35...+36 °С.
Погода на Київщині 26 серпня
У столиці та області очікується невелика хмарність без опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14...+19 °С, вдень +29...+34 °С;
- у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +31...+33 °С.
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