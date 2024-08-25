Прогноз погоди в Украине завтра 26 серпня — спека не поспішає відступати

Жінка п'є воду в автомобілі. Фото ілюстративне: pexels

Прогноз погоди в Україні завтра, 26 серпня, передбачає теплу і суху погоду. В деяких регіонах спека сягне дуже високих показників — до +36 °С. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 серпня

В Україні у перший день тижня очікується невелика хмарність. Обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині вдень 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °С, на півдні країни до +23 °С;

вдень +29...+34 °С (на високогір`ї Карпат +22...+27 °С), у південних і центральних областях місцями сильна спека +35...+36 °С.

Погода в Україні 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 26 серпня

У столиці та області очікується невелика хмарність без опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °С, вдень +29...+34 °С;

у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +31...+33 °С.