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Спека не поспішає відступати — в Укргідрометцентрі дали невтішний прогноз погоди на завтра

25 серпня 2024 18:10
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Украине завтра 26 серпня — спека не поспішає відступати
Жінка п'є воду в автомобілі. Фото ілюстративне: pexels
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні завтра, 26 серпня, передбачає теплу і суху погоду. В деяких регіонах спека сягне дуже високих показників — до +36 °С. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 серпня

В Україні у перший день тижня очікується невелика хмарність. Обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині вдень 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19 °С, на півдні країни до +23 °С;
  • вдень +29...+34 °С (на високогір`ї Карпат +22...+27 °С), у південних і центральних областях місцями сильна спека +35...+36 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 26 серпня

У столиці та області очікується невелика хмарність без опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19 °С, вдень +29...+34 °С;
  • у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +31...+33 °С.
погода в Києві
Погода в Києві 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

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