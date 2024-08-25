Прогноз погоды в Украине завтра 26 августа — жара не спешит отступать

Жара не спешит отступать — в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на завтра
25 августа 2024 18:10
Женщина пьет воду в автомобиле. Фото иллюстративное: pexels
Прогноз погоды в Украине завтра, 26 августа, предполагает теплую и сухую погоду. В некоторых регионах жара достигнет очень высоких показателей до +36 °С. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 26 августа
В Украине в первый день недели ожидается облачная погода. Обойдётся без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части днем 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19 °С, на юге страны до +23 °С;
- днем +29...+34 °С (на высокогорье Карпат +22...+27 °С), в южных и центральных областях местами сильная жара +35...+36 °С.
Погода в Киевской области 26 августа
В столице и области ожидается небольшая облачность без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19 °С, днем +29...+34 °С;
- в Киеве ночью +17...+19 °С, днем +31...+33 °С.
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