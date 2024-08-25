Прогноз погоды в Украине 26-31 августа - будет жарко

Погода 26 августа

На территории Украины следует ожидать небольшую облачность без осадков. Однако на юге Крыма возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

Температура в северных и западных областях ночью составит +13...+18 °C , днем +29...+34°C .

На остальной территории ночью будет +17...+22 °C, а днем — жара до +35...+38 °C.

Погода в Украине 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 27 августа

27 августа ночью ожидаются без осадков. Однако они могут быть днем в южных, восточных областях и Прикарпатье.

Температура ночью останется в пределах +15...+21 °C (на юге до +23°C), днем ожидается +25...+32 °C .

Погода в Украине 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 28 августа

28 августа ночью в восточных областях возможны кратковременные дожди. Днем в Украине местами пройдут дожди и грозы.

Температура ночью останется в пределах +14...+20 °C , днем ожидается +26...+32 °C.

Погода в Украине 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 29-31 августа

29 августа в большинстве регионов Украины, а 30-31 августа в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью останется в пределах +15...+21°C, днем ожидается +25...+32°C.

Погода в Украине 30 августа. Фото: Укргидрометцентр

Жара в Украине будет царить до конца августа, незначительное понижение температуры воздуха ожидается только в последние дни месяца.

Прогноз на 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, как и вся следующая неделя будет тепло — до +30 °C.

Осадков не прогнозируют, но в течение дня небо могут затягивать облака.