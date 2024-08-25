Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики сообщили, когда жара покинет Украину — прогноз погоды на неделю arrow

Синоптики сообщили, когда жара покинет Украину — прогноз погоды на неделю

25 августа 2024 23:51
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 26-31 августа - будет жарко
Киевляне гуляют по городу. Иллюстративное фото: Игорь Кузнецов/Новости.
Светлана Силенко - Редактор

Прогноз погоды в Украине предусматривает, что с понедельника, 26 августа, снова будет жарко, однако скоро эта жара отступит. В целом до конца недели температура воздуха будет колебаться от +26 до +32 °C. Осадки ожидаются только в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

Читайте также:

Погода 26 августа

На территории Украины следует ожидать небольшую облачность без осадков. Однако на юге Крыма возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

Температура в северных и западных областях ночью составит +13...+18 °C , днем +29...+34°C .

На остальной территории ночью будет +17...+22 °C, а днем — жара до +35...+38 °C.

прогноз погоды в Украине
Погода в Украине 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 27 августа

27 августа ночью ожидаются без осадков. Однако они могут быть днем в южных, восточных областях и Прикарпатье.

Температура ночью останется в пределах +15...+21 °C (на юге до +23°C), днем ожидается +25...+32 °C .

прогноз
Погода в Украине 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 28 августа

28 августа ночью в восточных областях возможны кратковременные дожди. Днем в Украине местами пройдут дожди и грозы.

Температура ночью останется в пределах +14...+20 °C , днем ожидается +26...+32 °C.

неделя 29
Погода в Украине 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на 29-31 августа

29 августа в большинстве регионов Украины, а 30-31 августа в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью останется в пределах +15...+21°C, днем ожидается +25...+32°C.

прогноз погоды на 30 августа
Погода в Украине 30 августа. Фото: Укргидрометцентр

Жара в Украине будет царить до конца августа, незначительное понижение температуры воздуха ожидается только в последние дни месяца.

Прогноз на 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, как и вся следующая неделя будет тепло — до +30 °C.

Осадков не прогнозируют, но в течение дня небо могут затягивать облака.

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр Украина синоптик прогноз погоды температура воздуха аномальная жара жара август

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:59 Усик хочет должность министра молодежи и спорта Украины

23:53 Жительница Волыни держала в трудовом рабстве мужчин — какое наказание избрал для нее суд

23:51 Синоптики сообщили, когда жара покинет Украину — прогноз погоды на неделю

23:35 Приятные новости для киевлян — в Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз по отключениям на завтра

22:59 Главный тренер Челси раскритиковал игру Мудрика

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

22:56 В Черниговской области осудили женщину, которая через мессенджер выдавала маршруты работников ТЦК

22:45 Цены на топливо — какая будет стоимость бензина на АЗС завтра

22:32 В Закарпатье женщина нанесла побои соседке — как ее наказал суд

21:44 ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Курщине — главное из обращения Зеленского

21:39 В Краматорске из-под руин уничтоженной россиянами гостиницы вытащили тело британского журналиста

23:59 Усик хочет должность министра молодежи и спорта Украины

23:53 Жительница Волыни держала в трудовом рабстве мужчин — какое наказание избрал для нее суд

23:51 Синоптики сообщили, когда жара покинет Украину — прогноз погоды на неделю

23:35 Приятные новости для киевлян — в Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз по отключениям на завтра

22:59 Главный тренер Челси раскритиковал игру Мудрика

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

22:56 В Черниговской области осудили женщину, которая через мессенджер выдавала маршруты работников ТЦК

22:45 Цены на топливо — какая будет стоимость бензина на АЗС завтра

22:32 В Закарпатье женщина нанесла побои соседке — как ее наказал суд

21:44 ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Курщине — главное из обращения Зеленского

21:39 В Краматорске из-под руин уничтоженной россиянами гостиницы вытащили тело британского журналиста

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку