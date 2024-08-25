Прогноз погоды в Украине 26-31 августа - будет жарко

Погода 26 августа
На территории Украины следует ожидать небольшую облачность без осадков. Однако на юге Крыма возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, скорость 3-8 м/с.
Температура в северных и западных областях ночью составит +13...+18 °C , днем +29...+34°C .
На остальной территории ночью будет +17...+22 °C, а днем — жара до +35...+38 °C.
Прогноз на 27 августа
27 августа ночью ожидаются без осадков. Однако они могут быть днем в южных, восточных областях и Прикарпатье.
Температура ночью останется в пределах +15...+21 °C (на юге до +23°C), днем ожидается +25...+32 °C .
Прогноз на 28 августа
28 августа ночью в восточных областях возможны кратковременные дожди. Днем в Украине местами пройдут дожди и грозы.
Температура ночью останется в пределах +14...+20 °C , днем ожидается +26...+32 °C.
Прогноз на 29-31 августа
29 августа в большинстве регионов Украины, а 30-31 августа в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы.
Температура ночью останется в пределах +15...+21°C, днем ожидается +25...+32°C.
Жара в Украине будет царить до конца августа, незначительное понижение температуры воздуха ожидается только в последние дни месяца.
Прогноз на 1 сентября
В воскресенье, 1 сентября, как и вся следующая неделя будет тепло — до +30 °C.
Осадков не прогнозируют, но в течение дня небо могут затягивать облака.