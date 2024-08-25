Прогноз погоди в Україні 26-31 серпня — чи буде спекотно

Погода 26 серпня

На території України варто очікувати невеликої хмарності без опадів. Проте на півдні Криму можливі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний, швидкість 3-8 м/с.

Температура в північних та західних областях вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +29...+34 °C.

На решті території вночі буде +17...+22 °C, а вдень — спека до +35...+38 °C.

Погода в Україні 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на 27 серпня

27 серпня вночі очікуються без опадів. Проте вони можуть бути вдень у південних, східних областях та на Прикарпатті.

Температура вночі залишиться в межах +15...+21 °C (на півдні до +23 °C), вдень очікується +25...+32 °C.

Погода в Україні 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на 28 серпня

28 серпня вночі в східних областях можливі короткочасні дощі. Вдень по Україні місцями пройдуть дощі та грози.

Температура вночі залишиться в межах +14...+20 °C, вдень очікується +26...+32 °C.

Погода в Україні 28 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на 29-31 серпня

29 серпня в більшості регіонів України, а 30-31 серпня в західних областях, можливі короткочасні дощі та грози.

Температура вночі залишиться в межах +15...+21 °C, вдень очікується +25...+32 °C.

Погода в Україні 30 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Спека в Україні пануватиме до кінця серпня, незначне зниження температури повітря очікується лише в останні дні місяця.

Прогноз на 1 вересня

У неділю, 1 вересня, як і весь наступний тиждень буде тепло — до +30 °C.

Опадів не прогнозують, але протягом дня небо можуть затягувати хмари.