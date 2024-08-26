Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 серпня від Наталки Діденко — дощ й спека до +35 °C

Сильна засуха. Фото: freepik

Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, буде спекотною. Максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 27 серпня

За прогнозом Діденко, 27 серпня в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °C.

Водночас синоптик розповіла, що завтра є одна цікава синоптична деталь: у південній частині температура повітря буде, хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні — впродовж дня +27... +31 °C.

Дощі в більшості областей України 27 серпня малоймовірні, лише в південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі.

Погода в Україні 27 серпня. Фото: facebook/Наталка Діденко

Погода в Києві 26 серпня

У Києві у вівторок буде сухо та спекотно, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +33... +34 °C. Опадів у столиці та області не передбачається.

Водночас Діденко розповіла, що послаблення спеки поступово розпочнеться з 2-3 вересня.