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Готовим куртки или шляпы от солнца — какой будет погода в Украине в День знаний

26 августа 2024 14:29
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Прогноз погоды на 1 сентября в Украине — каким будет первый день осени и первый звонок.
Первый звонок в школе в Луцке. Фото: 12kanal.com
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Лето идет к концу, однако никому не хочется отпускать желаемое тепло. Порадует ли приятными температурами начало осени — спрогнозировать можно только с определенной долей вероятности.

Новини.LIVE собрали прогнозы разных синоптиков и метеорологов, чтобы узнать, какой же будет погода 1-2 сентября.

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Прогноз погоды на начало сентября 2024 от Укргидрометцентра

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала порталу Obozrevatel, что спрогнозировать погоду на отдаленный срок можно только с определенной долей вероятности. Впрочем, метеорологи уже имеют приблизительный климатологический портрет предстоящей осенью.

"Он вырисовывается, в первую очередь, на основе наблюдений прошлых лет, и можно подытожить, что последние два десятилетия сентябрь был теплым. Конечно, случаются и исключения из правила, но обычно первый месяц осени еще очень похож на летний", — говорит синоптик.

Среднесуточная температура достигает +15 °C, а иногда и до +17 °C. Лучше всего бархатный сезон ощущается на юге — там средние показатели стабильно удерживаются на уровне +20 °C. Традиционно прохладно в горной местности до +9...+15 °C.

За двадцатилетний период наблюдения фиксировали и абсолютный максимум сентября: +33...+38 °C и потрясающий минимум: от -1 до -8 °C. Снижение температуры обычно вызывает арктический воздух, идущий с севера.

"Средняя температура сентября последних лет на 1-2 градуса выше нормы", — говорит Голеня.

Бабье лето, по словам метеоролога, ожидаем в октябре, сколько оно продлится — 10 дней или три — пока нельзя спрогнозировать.

Консультативный прогноз на 1-2 сентября от Наталки Диденко

"Дыхнуть легче можно будет 1-2 сентября, температура воздуха снизится до комфортабельной. 1-2 сентября в Украине без осадков. Температура ночью +14...+20 °C, а днем +27...+33 °C", — отметила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода на сентябрь 2024 по регионам

По данным портала Метеопрог, в первом месяце осени стоит ожидать такой погоды:

На севере Украины

В сентябре первые две недели будет держаться летняя погода: днем до +23 °C. Во вторую половину месяца температура постепенно снизится до +13 °C днем и +8 °C ночью. Хотя облака будут ходить достаточно часто, обильных осадков ждать не приходится.

На юге страны

Здесь лето не будет сдавать свои позиции почти три недели сентября. Приятное тепло будет длиться долго (+23...+27 °C). Только в последнюю четверть месяца оно немного уступит прохладе: показатели упадут до +20 °C. Солнечных дней будет вполне достаточно для легкого загара.

На востоке Украины

Первая половина месяца будет радовать теплом: до +23 °C, вторая покажет поворот к осенней погоде, правда, постепенный. А вот 29 и 30 сентября синоптики ожидают +15 ° C и облачную погоду. В общем, после 15 сентября, облака будут часто покрывать небо и угрожать дождями.

На западе страны

Здесь прохладнее: первые две недели в среднем днем +20 °C, а в конце месяца +16...+18 °C. Традиционно часто будет дождь. Облака будут хозяйничать на небе две трети дней.

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