Прогноз погоди на 2 вересня 2024 року в Україні — яким буде другий день осені та перший дзвоник

Готуємо куртки чи капелюхи від сонця — якою буде погода в Україні у День знань
Літо йде до завершення, однак нікому не хочеться відпускати бажане тепло. Чи порадує приємними температурами початок осені — спрогнозувати можна лише з певною долею вірогідності.
Новини.LIVE зібрали прогнози різних синоптиків та метеорологів, аби довідатись, якою ж буде погода 1-2 вересня.
Прогноз погоди на початок вересня 2024 від Укргідрометцентру
Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла порталу Obozrevatel, що спрогнозувати погоду на віддалений термін можна лише з певною долею вірогідності. Утім, метеорологи вже мають приблизний кліматологічний портрет майбутньої осені.
"Він вимальовується, в першу чергу, на основі спостережень минулих років, і можна підсумувати, що останні два десятиліття вересень був теплим. Звісно, трапляються й винятки з правила, але зазвичай перший місяць осені ще дуже схожий на літній", — каже синоптикиня.
Середньодобова температура сягає +15 °C, а інколи й до +17 °C. Найкраще оксамитовий сезон відчувається на півдні — там середні показники стабільно утримуються на рівні +20 °C. Традиційно прохолодно у гірській місцевості — до +9...+15 °C.
За двадцятирічний період спостереження фіксували й абсолютний максимум вересня: +33...+38 °C та доволі приголомшливий мінімум: від -1 до -8 °C. Зниження температури зазвичай спричиняє арктичне повітря, яке йде з півночі.
"Середня температура вересня останніх років на 1-2 градуси вища за норму", — каже Голеня.
Бабине літо, за словами метеоролога, очікуємо у жовтні, скільки воно триватиме — 10 днів чи лише три — поки не можна спрогнозувати.
Консультативний прогноз на 1-2 вересня від Наталки Діденко
''Дихнути легше можна буде 1−2 вересня, температура повітря знизиться до комфортної. 1-2 вересня в Україні без опадів. Температура вночі +14...+20 °C, а вдень +27...+33 °C", — зазначила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Погода на вересень 2024 по регіонах
За даними порталу Метеопрог, у першому місяці осені варто очікувати на таку погоду:
На півночі України
У вересні перші два тижні утримуватиметься літня погода: вдень до +23 °C. У другу половину місяця температура поступово знизиться до +13 °C вдень та +8 °C вночі. Хоча хмари ходитимуть доволі часто, рясних опадів чекати не доводиться.
На півдні країни
Тут літо не здаватиме своїх позицій майже три тижні вересня. Приємне тепло триватиме довго (+23...+27 °C). Лише в останню чверть місяця воно трохи поступиться прохолоді: показники впадуть до +20 °C. Сонячних днів буде цілком достатньо для легкої засмаги.
На сході України
Перша половина місяця радуватиме теплом: до +23 °C, друга — покаже поворот до осінньої погоди, щоправда, поступовий. А от 29 та 30 вересня синоптики чекають на +15 °C і хмарну погоду. Загалом, після 15 вересня хмари часто вкриватимуть небо і погрожуватимуть дощами.
На заході країни
Тут найпрохолодніше: перші два тижні в середньому вдень +20 °C, а наприкінці місяця +16...+18 °C. Традиційно часто дощитиме. Хмари господарюватимуть на небі дві третини днів.
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