Прогноз погоди на 2 вересня 2024 року в Україні — яким буде другий день осені та перший дзвоник

Перший дзвоник у школі в Луцьку. Фото: 12kanal.com

Літо йде до завершення, однак нікому не хочеться відпускати бажане тепло. Чи порадує приємними температурами початок осені — спрогнозувати можна лише з певною долею вірогідності.

Новини.LIVE зібрали прогнози різних синоптиків та метеорологів, аби довідатись, якою ж буде погода 1-2 вересня.

Читайте також:

Прогноз погоди на початок вересня 2024 від Укргідрометцентру

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла порталу Obozrevatel, що спрогнозувати погоду на віддалений термін можна лише з певною долею вірогідності. Утім, метеорологи вже мають приблизний кліматологічний портрет майбутньої осені.

"Він вимальовується, в першу чергу, на основі спостережень минулих років, і можна підсумувати, що останні два десятиліття вересень був теплим. Звісно, трапляються й винятки з правила, але зазвичай перший місяць осені ще дуже схожий на літній", — каже синоптикиня.

Середньодобова температура сягає +15 °C, а інколи й до +17 °C. Найкраще оксамитовий сезон відчувається на півдні — там середні показники стабільно утримуються на рівні +20 °C. Традиційно прохолодно у гірській місцевості — до +9...+15 °C.

За двадцятирічний період спостереження фіксували й абсолютний максимум вересня: +33...+38 °C та доволі приголомшливий мінімум: від -1 до -8 °C. Зниження температури зазвичай спричиняє арктичне повітря, яке йде з півночі.

"Середня температура вересня останніх років на 1-2 градуси вища за норму", — каже Голеня.

Бабине літо, за словами метеоролога, очікуємо у жовтні, скільки воно триватиме — 10 днів чи лише три — поки не можна спрогнозувати.

Консультативний прогноз на 1-2 вересня від Наталки Діденко

''Дихнути легше можна буде 1−2 вересня, температура повітря знизиться до комфортної. 1-2 вересня в Україні без опадів. Температура вночі +14...+20 °C, а вдень +27...+33 °C", — зазначила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода на вересень 2024 по регіонах

За даними порталу Метеопрог, у першому місяці осені варто очікувати на таку погоду:

На півночі України

У вересні перші два тижні утримуватиметься літня погода: вдень до +23 °C. У другу половину місяця температура поступово знизиться до +13 °C вдень та +8 °C вночі. Хоча хмари ходитимуть доволі часто, рясних опадів чекати не доводиться.

На півдні країни

Тут літо не здаватиме своїх позицій майже три тижні вересня. Приємне тепло триватиме довго (+23...+27 °C). Лише в останню чверть місяця воно трохи поступиться прохолоді: показники впадуть до +20 °C. Сонячних днів буде цілком достатньо для легкої засмаги.

На сході України

Перша половина місяця радуватиме теплом: до +23 °C, друга — покаже поворот до осінньої погоди, щоправда, поступовий. А от 29 та 30 вересня синоптики чекають на +15 °C і хмарну погоду. Загалом, після 15 вересня хмари часто вкриватимуть небо і погрожуватимуть дощами.

На заході країни

Тут найпрохолодніше: перші два тижні в середньому вдень +20 °C, а наприкінці місяця +16...+18 °C. Традиційно часто дощитиме. Хмари господарюватимуть на небі дві третини днів.