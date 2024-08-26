Погода в Україні 27 серпня — прогноз від Укргідрометцентру

Лісова пожежа. Фото: ДСНС

Погода в Україні 27 серпня буде дуже спекотною. Стовпчики термометрів підіймуться до +30...+35 °C, через це у всіх областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 27 серпня

За даними синоптиків, у вівторок в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті території без опадів.

Температура вночі коливатиметься в межах +15...+20 °C, на півдні країни до +23 °C. Вже вдень стовпчики термометрів "підстрибнуть до +29...+ 34 °C, а на високогір'ї Карпат +20...+25 °C.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 27 серпня

У Києві та області у вівторок буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в Києві вночі +18...+20 °C, вдень +31...+33 °C;

в області вночі +15...+20 °C, вдень +29...+34 °C.

Пожежна небезпека в Україні 27 серпня

Синоптики попереджають, що 27-29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, а 29 серпня Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.