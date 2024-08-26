Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі попередили про сильну небезпеку — де завтра чекати лиха від спеки arrow

В Укргідрометцентрі попередили про сильну небезпеку — де завтра чекати лиха від спеки

26 серпня 2024 17:24
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 27 серпня — прогноз від Укргідрометцентру
Лісова пожежа. Фото: ДСНС
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні 27 серпня буде дуже спекотною. Стовпчики термометрів підіймуться до +30...+35 °C, через це у всіх областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Читайте також:

Погода в Україні 27 серпня

За даними синоптиків, у вівторок в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті території без опадів. 

Температура вночі коливатиметься в межах +15...+20 °C, на півдні країни до +23 °C. Вже вдень стовпчики термометрів "підстрибнуть до +29...+ 34 °C, а на високогір'ї Карпат +20...+25 °C.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

погода в Україні 27 серпня
Погода в Україні 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 27 серпня

У Києві та області у вівторок буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря:

  • в Києві вночі +18...+20 °C, вдень +31...+33 °C;
  • в області вночі +15...+20 °C, вдень +29...+34 °C.

Пожежна небезпека в Україні 27 серпня

Синоптики попереджають, що 27-29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, а 29 серпня Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожежна небезпека в Україні 27 серпня
Пожежна небезпека в Україні 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр синоптик дощ опади погода в Україні спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:42 Окупанти бояться за свій флот — РФ вивела ракетоносій з Чорного моря до Каспію

18:42 Мобілізація в Україні — що зміниться у вересні

18:41 Зоря залишилася без головного тренера — Коваль залишив посаду

Термінова новина

18:41 Зеленський назвав кількість ракет та дронів, якими РФ атакувала Україну

18:37 ДПСУ показала відео ліквідації росіян на Харківщині — знищена техніка та особовий склад

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

18:34 Палили авто військових та прикордонників — в Україні затримали двох поплічників окупантів

18:26 Не сприйняв критику на свою адресу — одесит ледь не пристрелив сусіда

18:25 Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік

17:59 Макрон вперше відреагував на затримання Дурова у Франції

17:56 Гибель качок на Одещині — фахівці попередили про серйозне забруднення води

18:42 Окупанти бояться за свій флот — РФ вивела ракетоносій з Чорного моря до Каспію

18:42 Мобілізація в Україні — що зміниться у вересні

18:41 Зоря залишилася без головного тренера — Коваль залишив посаду

Термінова новина

18:41 Зеленський назвав кількість ракет та дронів, якими РФ атакувала Україну

18:37 ДПСУ показала відео ліквідації росіян на Харківщині — знищена техніка та особовий склад

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

18:34 Палили авто військових та прикордонників — в Україні затримали двох поплічників окупантів

18:26 Не сприйняв критику на свою адресу — одесит ледь не пристрелив сусіда

18:25 Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік

17:59 Макрон вперше відреагував на затримання Дурова у Франції

17:56 Гибель качок на Одещині — фахівці попередили про серйозне забруднення води

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті