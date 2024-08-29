Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 серпня

Дощі та сильна спека — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, очікується з мінливою хмарністю. У всіх областях пануватиме спека, однак місцями пройдуть дощі з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 30 серпня
Синоптики розповіли, що опади очікуються лише у південній частині країни. Вітер буде східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +15...+20 °С, на півдні до +23 °С. Вдень стовпчики термометрів зростуть до +28...+33 °С, у горах вночі +10...+15 °С, вдень +14...+19 °С.
Погода у Київській області 30 серпня
У столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +15...+20 °С, вдень +28...+33 °С;
- у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
В Україні, крім більшості районів Одеської та Херсонської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича
Синоптик розповів, що невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області та у Криму. На решті території без істотних опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С.
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