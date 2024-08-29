Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Дощі та сильна спека — прогноз погоди в Україні на завтра arrow

Дощі та сильна спека — прогноз погоди в Україні на завтра

29 серпня 2024 20:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 серпня
Літній дощ. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, очікується з мінливою хмарністю. У всіх областях пануватиме спека, однак місцями пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні на 30 серпня

Синоптики розповіли, що опади очікуються лише у південній частині країни. Вітер буде східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, на півдні до +23 °С. Вдень стовпчики термометрів зростуть до +28...+33 °С, у горах вночі +10...+15 °С, вдень +14...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня
Погода в Україні 30 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 30 серпня

У столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +15...+20 °С, вдень +28...+33 °С;
  • у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

В Україні, крім більшості районів Одеської та Херсонської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 30 серпня
Попередження про пожежну небезпеку в Україні 30 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича

Синоптик розповів, що невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області та у Криму. На решті території без істотних опадів. 

Вітер східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С.

Прогноз погоди на 30 серпня
Прогноз погоди на 30 серпня. Фото: Meteoprog

Також важливі новини дня по темі:

погода українці Сонце Укргідрометцентр літо Україна синоптик дощ прогноз погоди опади погода в Україні вітер аномальна спека спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Вступ до коледжу — коли цей крок не надає права на відстрочку

21:10 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

21:09 Трагедія у Доброводах — після розстрілу людей військовим у селі ввели заборону на продаж алкоголю

21:03 Зеленський вшанував українських воїнів, які полягли, захищаючи нашу Батьківщину

20:35 У повітряному бою загинув льотчик Повітряних сил Олексій Месь

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

20:27 В Одесі прогримів потужний вибух

20:25 Дощі та сильна спека — прогноз погоди в Україні на завтра

20:16 Кудрицький прокоментував допити у НАБУ в справі бронежилетів

20:00 Повернення на військовий облік — коли виключених можуть відновити

21:13 Вступ до коледжу — коли цей крок не надає права на відстрочку

21:10 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

21:09 Трагедія у Доброводах — після розстрілу людей військовим у селі ввели заборону на продаж алкоголю

21:03 Зеленський вшанував українських воїнів, які полягли, захищаючи нашу Батьківщину

20:35 У повітряному бою загинув льотчик Повітряних сил Олексій Месь

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

20:27 В Одесі прогримів потужний вибух

20:25 Дощі та сильна спека — прогноз погоди в Україні на завтра

20:16 Кудрицький прокоментував допити у НАБУ в справі бронежилетів

20:00 Повернення на військовий облік — коли виключених можуть відновити

20:00 У Харкові жінка пропонувала допомогу ухилянтам за 17 тис. доларів

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році