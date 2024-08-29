Прогноз погоди в Україні на 30 серпня від Ігоря Кібальчича

Дівчина біля фонтану. Фото: УНІАН

Погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, буде сонячною та сухою. Температурні показники сягнуть до +35 °С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 30 серпня

В Херсонській області та в Криму очікуються незначні дощі з грозами. В інших регіонах України опади малоймовірні. Вітер буде східним зі швидкістю 7-12 м/с, а в Приазов'ї можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься у нічний час від +19 °С до +24 °С, а вдень від +30 °С до +35 °С.

Карта нічних температур. Фото: Метеопост