Прогноз погоди в Україні на 30 серпня від Ігоря Кібальчича

Спека сягне +35 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра
29 серпня 2024 17:24
Дівчина біля фонтану. Фото: УНІАН
Погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, буде сонячною та сухою. Температурні показники сягнуть до +35 °С.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
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В Херсонській області та в Криму очікуються незначні дощі з грозами. В інших регіонах України опади малоймовірні. Вітер буде східним зі швидкістю 7-12 м/с, а в Приазов'ї можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься у нічний час від +19 °С до +24 °С, а вдень від +30 °С до +35 °С.
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