Прогноз погоди в Україні 29 серпня — в Укргідрометцентрі попередили про спеку

Чоловік рятується від спеки. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні у четвер, 29 серпня передбачає суху і спекотну погоду. Опадів не передбачається, лише на півдні країни короткочасні дощі. В деяких регіонах можливі грози.

Про це повідомив Укгідрометцентр.

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Погода в Україні 29 серпня

В Україні у четвер, 28 серпня, очікується мінлива хмарність. У південній частині будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни обійдеться без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +16 ... +21 °С;

... °С; вдень +28...+33 °С, на Прикарпатті та в більшості південних областей +24...+29 °С.

Погода в Україні 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 29 серпня

Мешканцям столиці доведеться зіштовхунтися з мінливою хмарністю, проте опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С;

°С, вдень +28...+33 °С; у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.

Погода в Києві 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Денні максимуми температури повітря в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1 °С.