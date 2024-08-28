Прогноз погоди в Україні 29 серпня — в Укргідрометцентрі попередили про спеку

Спека не відступить — Укргідрометцентр попередив про небезпеку для регіонів
Прогноз погоди в Україні у четвер, 29 серпня передбачає суху і спекотну погоду. Опадів не передбачається, лише на півдні країни короткочасні дощі. В деяких регіонах можливі грози.
Про це повідомив Укгідрометцентр.
Погода в Україні 29 серпня
В Україні у четвер, 28 серпня, очікується мінлива хмарність. У південній частині будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни обійдеться без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +16...+21 °С;
- вдень +28...+33 °С, на Прикарпатті та в більшості південних областей +24...+29 °С.
Погода в Києві 29 серпня
Мешканцям столиці доведеться зіштовхунтися з мінливою хмарністю, проте опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С;
- у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.
Синоптики попереджають
Денні максимуми температури повітря в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні.
За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1 °С.
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