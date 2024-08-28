Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на завтра 29 серпня

Посуха від спеки. Фото: Журнал "Агроном"

В Україні затримається літня спека. Завтра, 29 серпня, деякі регіони "пропече" до +35 °C, проте є й такі, де буде "похолодання" до +28 °C. Окрім того, в кількох областях погода зіпсується і принесе грозові дощі.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко у середу, 28 серпня.

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Прогноз погоди в Україні на 29 серпня від Наталки Діденко

В Україні завтра, 29 серпня, "найсвіжіша" погода буде у південних областях: там вдень температура повітря коливатиметься в межах від +28...+31 °C. Такі ж температурні показники будуть у Вінницькій, Хмельницькій областях, а також частково на Житомирщині.

Прогноз опадів в Україні 29 серпня. Фото: скриншот Метеопост

Тим часом в інших регіонах України завтра буде спекотна, посушлива, сонячна погода. Температура повітря становитиме +30...+35 °C.

Подекуди можливі грозові дощі, які частково пройдуть у південних областях та досягнуть Вінницької, Чернівецької, Дніпропетровської та Донецької областей.

У решті областях України буде суха сонячна погода. У Києві 28 серпня буде спекотно, без опадів з температурою до +34 °C