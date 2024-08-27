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Які області України потерпатимуть від спеки — прогноз погоди на завтра

27 серпня 2024 20:26
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 28 серпня — прогнози Наталки Діденко та Укргідрометцентру
Фонтан у Львові. Фото: Фото: Роман Балук/Львівська міська рада
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у середу, 28 серпня, у більшості областей буде сухою. Температура повітря прогріється до +34 °C. Лише на південі країни, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях можливі дощі та грози. 

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у вівторок, 27 серпня. 

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Погода в Україні 28 серпня. Карта: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня

У середу, 28 серпня, в Україні буде переважно хмарно. На більшості території спекотно й без опадів. Тільки в південних областях, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях можливі короткочасний дощ та грози. 

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +18...+23 °C, у західних та північних областях +15...+20 °C. Вдень стовпчик термометра підніметься до +29...+34 °C, на узбережжі морів прогнозують +26...+31 °C.

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Температурна карта на 28 серпня. Фото: meteopost

Прогноз погоди на 28 серпня від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у середу Україна буде однією з найспекотніших європейських країн. Максимальна температура повітря протягом дня 28 серпня становитиме у більшості областей України +30...+35 °C.

Локальні короткочасні грозові дощі, зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем, можливі у південній частині України. Через це подекуди температура падатиме до +28...+30 °C.

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Температурна карта від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Наталка Діденко попередила, що погода у більшості областей України нагадуватиме єгипетську — буде сухо та сонячно, виникатиме сильний вітер переважно східних напрямків.

У Києві 28 серпня також очікується спека до +33 °C та поривчатий вітер.

Які області України потерпатимуть від спеки — прогноз погоди на завтра - фото 4
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода на 28 серпня від Ігоря Кібальчича

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у середу, 28 серпня, істотних опадів в Україні не очікується.

У північно-західній акваторії Чорного моря очікується шторм внаслідок проходження активного циклону. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +18...+23 °C, вдень +29...+34 °C.

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