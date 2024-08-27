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Какие области Украины будут страдать от жары — прогноз погоды на завтра

27 августа 2024 20:26
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 28 августа — прогнозы Наталки Диденко и Укргидрометцентра
Фонтан во Львове. Фото: Роман Балук/Львовский городской совет
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в среду, 28 августа, в большинстве областей будет сухой. Температура воздуха прогреется до +34 °C. Лишь на юге страны в Днепропетровской и Кировоградской областях возможны дожди и грозы.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра во вторник, 27 августа.

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Погода в Украине 28 августа. Карта: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды в Украине на 28 августа

В среду, 28 августа, в Украине будет преимущественно облачно. На большинстве территорий жарко и без осадков. Только в южных областях, а также Кировоградской и Днепропетровской областях, возможны кратковременный дождь и грозы.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +18...+23°C, в западных и северных областях +15...+20°C. Днем столбик термометра поднимется до +29...+34°C, на побережье морей прогнозируют +26...+31°C.

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Температурная карта на 28 августа. Фото: meteopost

Прогноз погоды на 28 августа от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в среду Украина будет одной из самых жарких европейских стран. Максимальная температура воздуха в течение дня 28 августа будет составлять в большинстве областей Украины +30...+35 °C.

Локальные кратковременные грозовые дожди, обусловленные деятельностью циклонической зоны над Черным морем, возможны в южной части Украины. Поэтому температура может упасть до +28...+30 °C.

Какие области Украины будут страдать от жары — прогноз погоды на завтра - фото 3
Температурная карта от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Наталья Диденко предупредила, что погода в большинстве областей Украины будет напоминать египетскую — сухо и солнечно, будет сильный ветер преимущественно восточных направлений.

В Киеве 28 августа также ожидается жара до +33 °C и порывистый ветер.

Какие области Украины будут страдать от жары — прогноз погоды на завтра - фото 4
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода на 28 августа от Игоря Кибальчича

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в среду, 28 августа, существенных осадков в Украине не ожидается.

В северо-западной акватории Черного моря ожидается шторм в результате прохождения активного циклона. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +18...+23 °C, днем +29...+34 °C.

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