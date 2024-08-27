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Спека та сухий поривчастий вітер — народний синоптик Діденко здивувала прогнозом на завтра

27 серпня 2024 15:29
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 28 серпня, від Наталки Діденко
Дівчина у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у середу, 28 серпня, буде однією з найспекотніших серед європейських країн. Максимальна температура повітря підвищиться до +35 °C.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, локальні короткочасні грозові дощі очікуються у південній частині. Опади зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Внаслідок цього температура повітря там буде +28...+30 °C.

Однак більшість території України й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.

Погода в Україні 28 серпня
Погода в Україні 28 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

"Через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків", — зазначає народний синоптик.

Завтра погода в Україні нагадуватиме єгипетську.

Погода у Києві 28 серпня

У столиці очікується до +33 °C та поривчастий вітер. За словами Діденко, найближчими днями в Києві переважатиме спекотна погода

А 2 вересня очікується короткочасне послаблення спеки.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

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