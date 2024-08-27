Прогноз погоди в Україні на вересень — коли будуть заморозки та бабине літо

Жінка збирає листя у парку восени. Фото: УНІАН

В Україні погода у вересні, за аналізами синоптиків та метеостанцій, має бути помірним та комфортним у температурі. Перші дні будуть по літньому спекотними, а далі частішатимуть невеликі опади та поступове падатиме температура.

Новини.LIVE детально розповість про погоду у вересні та до чого готуватися українцям.

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Погода в Україні у вересні за прогнозами синоптиків

Синоптик Ігор Кібальчич в інтерв'ю для 24 каналу заявив, що останній тиждень серпня в Україні буде суха та спекотна погода. Вітри східної чверті, які принесуть сухе та спекотне повітря із центральних районів Азії, утримають таку погоду й на початку вересня. Зокрема, місяць розпочнеться з посушливої погоди: 1 вересня

в Україні не передбачають опадів, можливий східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с, а температура вночі в середньому коливатиметься вночі в межах +19...+24 °C, а вдень +30...+35 °C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня ствержує, що погода на місяць формується на основі того, якою була погода в минулі роки. Останні два десятиліття вересень був теплим та комфортним. Попри винятки, в Україні вересень зазвичай схожий за погодними умовами на літній період.

На півдні України у вересні стабільно утримуватимуться комфортні +20 °C, а середньодобова температура коливатиметься в межах +15...+17°C. Прохолодніше буде у гірській місцевості — до +9...+15 °C.

Коли буде бабине літо та скільки воно триватиме

Бабине літо, як каже метеоролог Наталія Голеня, традиційно очікуємо у жовтні, а от скільки воно триватиме — 10 днів чи лише три — поки не можна спрогнозувати.

Погода у Києві у вересні

Погода в Києві у вересні. Фото: скриншот Метеопрог

У вересні в першій половині вересня буде комфортна, тепла погода. Температура повітря вдень в середньому коливатиметься в межах +13...+24 °C, можлива мінлива хмарність. Опадів побільшає в столиці з другої половини вересня, а також почнеться зниження температури у межах від +7...+18 °C.

Погода у Львові в вересні

Погода у Львові в вересні. Фото: скриншот Метеопрог

У Львові погода буде теплою та сонячною з невеликими опадами у першій половині вересня. Температурні показники коливатиметься в межах +12...+24 °C. Похмура та прохолодна погода увірветься у Львів з другої половини вересня.

Погода у Дніпрі в вересні

Прогноз погоди в Дніпрі у вересні. Фото: скриншот Метеопост

Погода в Дніпрі на початку вересня буде по-літньому теплою та сонячною і утримається до першої половини місяця. За попередніми даними, в регіоні будуть температурні показники в межах +12...+25 °C. Хмарних днів побільшає з другої половини місяця, а температура повітря знизиться на кілька градусів.

Погода у Харкові у вересні

Прогноз погоди у Харкові на вересень. Фото: скриншот Метеопост

У Харкові вересень розпочнеться з тепла. Небо буде хмарним. Перша половина вересня загалом буде хмарною з проясненнями, проте, температура буде комфортною в межах від +13 °C до +24 °C. Опади та хмарне небо стануть частішими у другій половині місяця. А наприкінці вересня температура повітря почне помітно знижуватися.