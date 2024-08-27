Прогноз погоди в Україні на вівторок, 27 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Чоловік на узбережжі під час шторму. Фото ілюстративне: Gismeteo

Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, буде мінливо хмарною. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 26 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 27 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східній та східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а на півдні країни — до +23 °С. Удень буде +29...+34 °С, на високогір'ї Карпат +20...+25 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +29...+34 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +18...+20 °С, а вдень піднімуться до +31...+33 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період з вівторка по четвер, з 27 по 29 серпня, в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської областей, а 29 серпня лише Херсонської області, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Циклон, який буде над Чорним морем 27 серпня, на карті

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 27 серпня в Україні втримається спекотна повітряна маса.

Максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °С. У південній частині температура повітря буде, хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні — упродовж дня +27...+31 °С.

"Дощі в більшості областей України малоймовірні, лише в тій таки південній частині локальний циклончик над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі", — зазначає Діденко.

У Києві буде сухо та спекотно, протягом дня +33...+34 °С.