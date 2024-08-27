Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики попередили про циклон над Чорним морем — яку погоду він принесе сьогодні arrow

Синоптики попередили про циклон над Чорним морем — яку погоду він принесе сьогодні

27 серпня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 27 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Чоловік на узбережжі під час шторму. Фото ілюстративне: Gismeteo
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, буде мінливо хмарною. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 26 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 27 серпня

Погода в Україні 27 серпня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східній та східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а на півдні країни — до +23 °С. Удень буде +29...+34 °С, на високогір'ї Карпат +20...+25 °С.

Карта температур на 27 серпня
Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +29...+34 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +18...+20 °С, а вдень піднімуться до +31...+33 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні 29 серпня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період з вівторка по четвер, з 27 по 29 серпня, в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської областей, а 29 серпня лише Херсонської області, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Над Чорним морем 27 серпня буде локальний циклон
Циклон, який буде над Чорним морем 27 серпня, на карті

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 27 серпня в Україні втримається спекотна повітряна маса.

Максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °С. У південній частині температура повітря буде, хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні — упродовж дня +27...+31 °С.

"Дощі в більшості областей України малоймовірні, лише в тій таки південній частині локальний циклончик над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі", — зазначає Діденко.

У Києві буде сухо та спекотно, протягом дня +33...+34 °С.

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр літо пожежна небезпека Наталка Діденко опади погода в Україні вітер температура повітря спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:47 На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс

04:33 Де проходитимуть службу мобілізовані поліцейські в Україні — чотири бригади

04:30 Як отримати відстрочку переселенцям — відповідь юриста

04:30 Синоптики попередили про циклон над Чорним морем — яку погоду він принесе сьогодні

04:08 Окупанти 148 разів намагались атакувати по лінії фронту — у Генштабі розповіли про втрати ворога

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Термінова новина

04:05 Ворог підняв у повітря бомбардувальники Ту-95мс — очікуються пуски ракет

03:32 Заборона жінкам говорити є нормою — Талібан назвав нахабством звинувачення ООН на цю тему

Термінова новина

03:27 У Рівному прогриміли вибухи — що відомо

03:26 На фронті потрібні люди, які знаються на логістичних процесах — кого запрошують до полку "Азов"

03:25 Зліт винищувача, загроза балістики й "Шахедів" — повітряна тривога охопила всю Україну

04:47 На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс

04:33 Де проходитимуть службу мобілізовані поліцейські в Україні — чотири бригади

04:30 Як отримати відстрочку переселенцям — відповідь юриста

04:30 Синоптики попередили про циклон над Чорним морем — яку погоду він принесе сьогодні

04:08 Окупанти 148 разів намагались атакувати по лінії фронту — у Генштабі розповіли про втрати ворога

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Термінова новина

04:05 Ворог підняв у повітря бомбардувальники Ту-95мс — очікуються пуски ракет

03:32 Заборона жінкам говорити є нормою — Талібан назвав нахабством звинувачення ООН на цю тему

Термінова новина

03:27 У Рівному прогриміли вибухи — що відомо

03:26 На фронті потрібні люди, які знаються на логістичних процесах — кого запрошують до полку "Азов"

03:25 Зліт винищувача, загроза балістики й "Шахедів" — повітряна тривога охопила всю Україну

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році