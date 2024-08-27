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Синоптики предупредили о циклоне над Черным морем — какую погоду он принесет сегодня

27 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на вторник, 27 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Человек на побережье во время шторма. Фото иллюстративное: Gismeteo
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет переменно облачной. В южной части, Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 27 августа

Погода в Украине 27 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °С, а на юге страны — до +23 °С. Днем будет +29...+34 °С, на высокогорье Карпат +20...+25 °С.

Карта температур на 27 августа
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +15...+20 °С, а днем +29...+34 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +18...+20 °С, а днем поднимутся до +31...+33 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине 29 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период со вторника по четверг, с 27 по 29 августа, в Украине кроме Львовской, Закарпатской, Волынской областей, а 29 августа только Херсонской области, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Над Черным морем 27 августа будет локальный циклон
Циклон, который будет над Черным морем 27 августа, на карте

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 27 августа, в Украине удержится жаркая воздушная масса.

Максимальная температура воздуха будет составлять +30...+35 °С. В южной части температура воздуха будет, хотя и высокой, однако самой низкой в Украине — в течение дня +27...+31 °С.

"Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, только в той же южной части локальный циклончик над Черным морем обусловит местами грозовые дожди", — отмечает Диденко.

В Киеве будет сухо и жарко в течение дня +33...+34 °С.

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