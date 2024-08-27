Прогноз погоды в Украине на вторник, 27 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Синоптики предупредили о циклоне над Черным морем — какую погоду он принесет сегодня
Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет переменно облачной. В южной части, Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 27 августа
Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °С, а на юге страны — до +23 °С. Днем будет +29...+34 °С, на высокогорье Карпат +20...+25 °С.
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +15...+20 °С, а днем +29...+34 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +18...+20 °С, а днем поднимутся до +31...+33 °С.
Предупреждение о пожарной опасности
В период со вторника по четверг, с 27 по 29 августа, в Украине кроме Львовской, Закарпатской, Волынской областей, а 29 августа только Херсонской области, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 27 августа, в Украине удержится жаркая воздушная масса.
Максимальная температура воздуха будет составлять +30...+35 °С. В южной части температура воздуха будет, хотя и высокой, однако самой низкой в Украине — в течение дня +27...+31 °С.
"Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, только в той же южной части локальный циклончик над Черным морем обусловит местами грозовые дожди", — отмечает Диденко.
В Киеве будет сухо и жарко в течение дня +33...+34 °С.
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