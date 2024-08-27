Прогноз погоды в Украине на сентябрь — когда будут заморозки и бабье лето

Женщина собирает листья в парке осенью. Фото: УНИАН

В Украине погода в сентябре, по анализу синоптиков и метеостанций, должна быть умеренной и комфортной в температуре. Первые дни будут по летнему жаркими, а дальше участятся небольшие осадки и постепенно падать температура.

Новини.LIVE подробно расскажет о погоде в сентябре и к чему готовиться украинцам.

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Погода в Украине в сентябре по прогнозам синоптиков

Синоптик Игорь Кибальчич в интервью для 24 канала заявил, что в последнюю неделю августа в Украине будет сухая и жаркая погода. Ветры восточной четверти, которые принесут сухой и жаркий воздух из центральных районов Азии, удержат такую погоду и в начале сентября . В частности, месяц начнется с засушливой погоды: 1 сентября в Украине не предусмотрены осадки, возможен восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, а температура ночью в среднем будет колебаться ночью в пределах +19...+24 °C, а днем +30...+35 °C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня утверждает, что погода на месяц формируется на основе того, какой была погода в прошлые годы. Последние два десятилетия сентябрь был теплым и комфортным. Несмотря на исключения, в Украине сентябрь обычно похож по погодным условиям на летний период.

На юге Украины в сентябре будут стабильно удерживаться комфортные +20 °C, а среднесуточная температура будет колебаться в пределах +15...+17°C. Прохладнее будет в горной местности до +9...+15 °C.

Когда будет бабье лето и сколько оно будет продолжаться

Бабье лето, как говорит метеоролог Наталья Голеня, традиционно ожидаем в октябре, а сколько оно продлится — 10 дней или только три — пока нельзя спрогнозировать.

Погода в Киеве в сентябре

Погода в Киеве в сентябре. Фото: скриншот Метеопрог

В сентябре первой половины сентября будет комфортная, теплая погода. Температура воздуха днем в среднем будет колебаться в пределах +13...+24 °C, возможна переменная облачность. Осадков станет больше в столице со второй половины сентября, а также начнется снижение температуры в пределах от +7...+18 °C.

Погода во Львове в сентябре

Погода во Львове в сентябре. Фото: скриншот Метеопрог

Во Львове погода будет теплой и солнечной с небольшими осадками в первой половине сентября. Температурные показатели будут колебаться в пределах +12...+24 °C. Пасмурная и прохладная погода ворвется во Львов со второй половины сентября.

Погода в Днепре в сентябре

Прогноз погоды в Днепре в сентябре. Фото: скриншот Метеопост

Погода в Днепре в начале сентября будет по-летнему теплой и солнечной и удержится до первой половины месяца. По предварительным данным, в регионе будут температурные показатели в пределах +12...+25°C. Облачных дней станет больше со второй половины месяца, а температура воздуха снизится на несколько градусов.

Погода в Харькове в сентябре

Прогноз погоды в Харькове на сентябрь. Фото: скриншот Метеопост

В Харькове сентябрь начнется с тепла. Небо будет облачным. Первая половина сентября в целом будет облачной с прояснениями, однако температура будет комфортной в пределах от +13 °C до +24 °C. Осадки и облачное небо участятся во второй половине месяца. А в конце сентября температура воздуха станет заметно снижаться.