Прогноз погоды на завтра, 28 августа, от Наталки Диденко

Жара и сухой порывистый ветер — народный синоптик Диденко удивила прогнозом на завтра
Погода в Украине в среду, 28 августа, будет одной из самых жарких среди европейских стран. Максимальная температура воздуха повысится до +35 °C.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 28 августа
По словам Диденко, локальные кратковременные грозовые дожди ожидаются в южной части. Осадки обусловлены деятельностью циклонической зоны над Черным морем. В результате этого температура воздуха там будет +28...+30 °C.
Однако большинство территории Украины и дальше будет находиться в сухой воздушной массе.
"Из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге будет возникать более сильный ветер преимущественно восточных направлений", — отмечает народный синоптик.
Завтра погода в Украине будет напоминать египетскую.
Погода в Киеве 28 августа
В столице ожидается +33 °C и порывистый ветер. По словам Диденко, в ближайшие дни в Киеве будет преобладать жаркая погода.
А 2 сентября ожидается кратковременное ослабление жары.
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