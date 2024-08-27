Прогноз погоды на завтра, 28 августа, от Наталки Диденко

Девушка в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 28 августа, будет одной из самых жарких среди европейских стран. Максимальная температура воздуха повысится до +35 °C.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 августа

По словам Диденко, локальные кратковременные грозовые дожди ожидаются в южной части. Осадки обусловлены деятельностью циклонической зоны над Черным морем. В результате этого температура воздуха там будет +28...+30 °C.

Однако большинство территории Украины и дальше будет находиться в сухой воздушной массе.

Погода в Украине 28 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

"Из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге будет возникать более сильный ветер преимущественно восточных направлений", — отмечает народный синоптик.

Завтра погода в Украине будет напоминать египетскую.

Погода в Киеве 28 августа

В столице ожидается +33 °C и порывистый ветер. По словам Диденко, в ближайшие дни в Киеве будет преобладать жаркая погода.

А 2 сентября ожидается кратковременное ослабление жары.