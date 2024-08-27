Погода в Украине 28 августа — прогноз Укргидрометцентра

Человек на дороге во время непогоды. Фото: dsnews.ua

Погода в Украине завтра, 28 августа, будет облачная по всей территории, в некоторых областях обещают дожди с грозами. Осадки прогнозируют в южной части страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. На остальной части территории — сухо.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра во вторник, 27 августа.

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Карта погоды на 28 августа. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды в Украине на 28 августа

28 августа в Украине ожидается переменная облачность. В южной части страны, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +18...+23 °C, в западных и северных областях +15...+20 °C. Днем воздух прогреется до +29...+34 °C, на побережье морей ожидается +26...+31 °C.

Температурная карта 28 августа. Фото: meteopost

Прогноз погоды на 28 августа по Киевской области

В Киеве и области 28 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +29...34 °C.

В Киеве ночью +17...+19 °C, днем около +30 °C.