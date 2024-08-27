Погода в Україні 28 серпня — прогноз Укргідрометцентру

Людина на дорозі під час негоди. Фото: dsnews.ua

Погода в Україні завтра, 28 серпня, буде хмарною по всій території, у деяких областях обіцяють дощі з грозами. Опади прогнозують у південній частині країни, а також Дніпропетровській та Кіровоградській областях. На решті території — сухо.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у вівторок, 27 серпня.

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Карта погоди на 28 серпня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня

28 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У південній частині країни, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +18...+23 °C, у західних та північних областях +15...+20 °C. Вдень повітря прогріється до +29...+34 °C, на узбережжі морів очікується +26...+31 °C.

Температурна карта 28 серпня. Фото: meteopost

Прогноз погоди на 28 серпня по Київщині

У Києві та області 28 серпня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +29...34 °C.

У Києві вночі +17...+19 °C, вдень близько +30 °C.