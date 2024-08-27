Погода в Україні 28 серпня — прогноз Укргідрометцентру

Деякі регіони України накриють дощі та грози — яким областям готуватися
Погода в Україні завтра, 28 серпня, буде хмарною по всій території, у деяких областях обіцяють дощі з грозами. Опади прогнозують у південній частині країни, а також Дніпропетровській та Кіровоградській областях. На решті території — сухо.
Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у вівторок, 27 серпня.
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня
28 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У південній частині країни, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.
Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.
Температура вночі +18...+23 °C, у західних та північних областях +15...+20 °C. Вдень повітря прогріється до +29...+34 °C, на узбережжі морів очікується +26...+31 °C.
Прогноз погоди на 28 серпня по Київщині
У Києві та області 28 серпня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +15...+20 °C, вдень +29...34 °C.
У Києві вночі +17...+19 °C, вдень близько +30 °C.
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