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Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

28 серпня 2024 08:16
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на осінь 2024 року — коли очікувати різке похолодання
Осінь у Києві. Фото: uain.press
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди восени 2024 року порадує українців теплом. Осінь обіцяє бути малодощовою, особливо на початку сезону. Середня температура може бути на два градуси вищою, ніж за останнє десятиріччя.

Про це розповіла метеорологиня, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух, пише  ZN.UA.

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"Осінь дасть українським енергетикам загоїти чимало ран від російських ракетних і дронових ударів по критичній інфраструктурі. Холоди не прийдуть зненацька, особливо у першій половині нового сезону", — каже Балабух.

За даними розрахунків прогностичних центрів США, Великобританії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується, що осінь 2024 року в Україні ймовірно буде теплою і сухою.

Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 °C вищою, порівняно з останніми десятиріччями і коливатись від +13...+14 °C на півдні країни до +10 °C на півночі та північному сході. 

"Відповідно до кліматичних прогнозів, подальші зміни погоди полягатимуть в тому, що саме восени температура повітря суттєво зростатиме й тривалість літа збільшуватиметься. Ця пора року й зараз вже починається на два-три тижні раніше й триває на 2-3 тижні довше, ніж у кінці минулого століття", — розповідає метеорологиня.

Вересень в Україні буде "літнім" місяцем на значній території країни. Середня за добу температура повітря  протягом місяця очікується на 2-3 °C вищою за норму і перевищить +15 °C — температурну  межу між літом та осінню. Дефіцит опадів зберігатиметься на всій території України, особливо на Поділлі. 

Очікується, що жовтень в Україні також буде теплим, а середня за місяць температура повітря може бути на 2 °C вищою за кліматичну норму  і коливатиметься від +9 °C на північному сході країни до +13 °C і вище на півдні.

осінь
Осінь у Києві. Фото: uain.press

Похолодання можна очікувати в Україні орієнтовно із 8 жовтня. Вдень ще спостерігатимуть +10 °C і трохи вище, але вночі подекуди буде лише +2 °C.

В середині жовтня очікують бабине літо, коли знову потеплішає до +17 °C.

Доволі комфортна температура може бути аж до 10-х чисел листопада. Далі — різке похолодання та, навіть, заморозки. Також у листопаді середня за місяць температура повітря може бути на 1 °C вищою за норму, а кількість опадів — в межах норми.

"Суттєві аномалії середньої за місяць температури повітря свідчать про те  що протягом місяця середня за добу температура повітря буде ймовірно вищою за  середні багаторічні значення протягом останніх тридцяти років. Проте, такі аномально високі температури спостерігатимуться не кожного дня. Найнижчі температури відмічатимуться на високогір’ї Карпат та Кримських гір", — розповіла Віра Балабух.

Звертаємо увагу, що це тільки попередній прогноз погоди на осінь 2024 року, і він буде уточнюватись.

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