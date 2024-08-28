Прогноз погоды на осень 2024 года — когда ожидать резкое похолодание

Осень в Киеве. Фото: uain.press

Прогноз погоды осенью 2024 порадует украинцев теплом. Осень обещает быть малодождевой, особенно в начале сезона. Средняя температура может быть на два градуса выше, чем в последнее десятилетие.

Об этом рассказала метеоролог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, пишет ZN.UA.

"Осень даст украинским энергетикам залечить немало ран от российских ракетных и дроновых ударов по критической инфраструктуре. Холода не придут врасплох, особенно в первой половине нового сезона", — говорит Балабух.

По данным расчетов прогностических центров США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что осень 2024 года в Украине, вероятно, будет теплой и сухой.

Такие погодные условия будут характерны особенно в первой половине осени. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 °C выше по сравнению с последними десятилетиями и колебаться от +13...+14 °C на юге страны до +10 °C на севере и северо-востоке.

"В соответствии с климатическими прогнозами, дальнейшие изменения погоды будут заключаться в том, что именно осенью температура воздуха будет существенно возрастать и продолжительность лета будет увеличиваться. Это время года и сейчас уже начинается на две-три недели раньше и длится на 2-3 недели дольше, чем в конце прошлого века", — рассказывает метеоролог.

Сентябрь в Украине будет "летним" месяцем на значительной территории страны. Средняя за сутки температура воздуха в течение месяца ожидается на 2-3 °C выше нормы и превысит +15 °C — температурный предел между летом и осенью. Дефицит осадков сохраняется на всей территории Украины, особенно на Подолье.

Ожидается, что октябрь в Украине также будет теплым, а средняя за месяц температура воздуха может быть на 2 °C выше климатической нормы и будет колебаться от +9 °C на северо-востоке страны до +13 °C и выше на юге.

Осень в Киеве. Фото: uain.press

Похолодание можно ожидать в Украине ориентировочно с 8 октября. Днем еще будут наблюдать +10 °C и немного выше, но ночью иногда будет только +2 °C.

В середине октября ожидают бабье лето, когда снова потеплеет до +17 °C.

Достаточно комфортная температура может быть до 10-х чисел ноября. Дальше — резкое похолодание и даже заморозки. Также в ноябре средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 °C выше нормы, а количество осадков — в пределах нормы.

"Существенные аномалии средней за месяц температуры воздуха свидетельствуют о том, что в течение месяца средняя за сутки температура воздуха будет вероятно выше средних многолетних значений в течение последних тридцати лет. Однако, такие аномально высокие температуры будут наблюдаться не каждый день. Самые низкие температуры будут отмечаться на высокогорье Карпат и Крымских гор", — рассказала Вера Балабух.

Обращаем внимание, что это только предварительный прогноз погоды на осень 2024 года, и он будет уточняться.