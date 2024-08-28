Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Остерегайтесь ветра — синоптики предупредили о непогоде на Одесчине сегодня arrow

Остерегайтесь ветра — синоптики предупредили о непогоде на Одесчине сегодня

28 августа 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 28 августа: данные синоптиков.
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе в среду, 28 августа, будет пасмурной из-за влияния циклона из Черного моря, которое обусловит дожди, грозы и сильный ветер . Однако температура воздуха составит до +30 °C. Также в регионе сохраняется пожарная опасность из-за высоких температур.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 28 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Кратковременные дожди.
  • Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +21..+23 °C, днем +26...+28 °C.
  • Температура морской воды +23...+24 °C.
Прогноз погоды в Одессе 28 августа.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 28 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем небольшой дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный 9-14 м/с. Местами при грозе шквал 15-17 м/с.
  • Температура ночью +19...+24 °C, днем +25...+30 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области 28 августа
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Раздельной, Сарате, Болграде и Измаиле.

Пожарная опасность Одесская область 28 августа
Пожарная опасность в Одесской области 28 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 28 августа

В Украине в среду, 28 августа, местные кратковременные грозовые дожди ожидаются в южной части. Осадки обусловлены деятельностью циклонической зоны над Черным морем. В результате температура воздуха там будет +28...+30 °C.

Однако большинство территории Украины и дальше будет находиться в сухой воздушной массе.

Погода в Украине 28 августа
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

погода Одесса непогода Одесская область синоптик Новости Одессы дождь осадки ветер штормовое предупреждение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии в 2025 году станут недоступны для части украинцев — что изменится

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

06:06 БПЛА поразили очередную нефтебазу в Ростовской области — наблюдается довольно сильный пожар

06:01 Клиенты Ощадбанка с оккупированных территорий теряют доступ к счетам — детали

05:46 Глава Минцифры назвал стоимость чудо-дрона "Паляница" — он бьет вдаль на уровне ATACMS

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

05:31 Остерегайтесь ветра — синоптики предупредили о непогоде на Одесчине сегодня

04:30 Жара остается в Украине — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

03:23 "Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить

02:35 Оккупанты отравляют реки на Черниговщине — в каких из них местные власти запретили ловить рыбу

Новость с видео

02:34 ТЦК отказываются принимать документы для оформления отсрочки — как действовать

06:10 Пенсии в 2025 году станут недоступны для части украинцев — что изменится

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

06:06 БПЛА поразили очередную нефтебазу в Ростовской области — наблюдается довольно сильный пожар

06:01 Клиенты Ощадбанка с оккупированных территорий теряют доступ к счетам — детали

05:46 Глава Минцифры назвал стоимость чудо-дрона "Паляница" — он бьет вдаль на уровне ATACMS

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

05:31 Остерегайтесь ветра — синоптики предупредили о непогоде на Одесчине сегодня

04:30 Жара остается в Украине — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

03:23 "Азову" нужны военные медики — кого приглашают и сколько будут платить

02:35 Оккупанты отравляют реки на Черниговщине — в каких из них местные власти запретили ловить рыбу

Новость с видео

02:34 ТЦК отказываются принимать документы для оформления отсрочки — как действовать

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку