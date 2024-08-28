Прогноз погоды в Одессе на 28 августа: данные синоптиков.

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в среду, 28 августа, будет пасмурной из-за влияния циклона из Черного моря, которое обусловит дожди, грозы и сильный ветер . Однако температура воздуха составит до +30 °C. Также в регионе сохраняется пожарная опасность из-за высоких температур.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 28 августа

Облачно с прояснениями.

Кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью +21..+23 °C, днем +26...+28 °C.

Температура морской воды +23...+24 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 28 августа

Облачно с прояснениями.

Днем небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный 9-14 м/с. Местами при грозе шквал 15-17 м/с.

Температура ночью +19...+24 °C, днем +25...+30 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Раздельной, Сарате, Болграде и Измаиле.

Пожарная опасность в Одесской области 28 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 28 августа

В Украине в среду, 28 августа, местные кратковременные грозовые дожди ожидаются в южной части. Осадки обусловлены деятельностью циклонической зоны над Черным морем. В результате температура воздуха там будет +28...+30 °C.

Однако большинство территории Украины и дальше будет находиться в сухой воздушной массе.