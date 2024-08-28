Погода в Украине 28 августа — прогнозы Наталки Диденко и Укргидрометцентра.

Женщина с веером в жару. Иллюстративное фото: pixels.com

Сухой и без дождей обещает сегодня, 28 августа, быть погода в Украине согласно данным синоптиков. Но в некоторых областях температура воздуха прогреется до +34 °C и жара продолжит свое господство. Только в Днепропетровской и Кировоградской областях возможны дожди и грозы.

Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта погоды на 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 28 августа.

Сегодня на Украине будет облачно, а на большинстве территории жарко. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных и северных областях днем поднимется до +29...+34°C, на побережье морей прогнозируют +26...+31°C.

Прогноз погоды на 28 августа от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня Украина будет самой жаркой страной во всей Европе. 28 августа максимальная температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины +30...+35 °C.

Наталья Диденко отмечает, что кратковременные грозовые дожди в южных областях Украины будут обусловлены деятельностью циклонической зоны над Черным морем. Поэтому там жара может немного спасть до +28...+30 °C.

Температурная карта от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Наталья Диденко предупредила, что погода в большинстве областей Украины будет напоминать египетскую — сухую и солнечную.

В Киеве 28 августа ожидается жара до +33 °C и порывистый ветер.