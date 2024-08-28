Погода в Україні 28 серпня — прогнози Наталки Діденко та Укргідрометцентру

Жінка з віялом у спеку. Ілюстративне фото: pixels.com

Сухою і майже без дощів обіцяє сьогодні, 28 серпня, бути погода в Україні згідно з даними синоптиків. Але в деяких областях температура повітря прогріється до +34 °C і спека продовжить своє панування. Лише у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, можливі дощі та грози.

Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Мапа погоди на 28 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня

Сьогодні в Україні буде хмарно, а на більшості території спекотно. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура у західних та північних областях вдень підніметься до +29...+34 °C, на узбережжі морів прогнозують +26...+31 °C.

Прогноз погоди на 28 серпня від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні Україна буде найспекотнішою в усій Європі. 28 серпня максимальна температура повітря становитиме у більшості областей України +30...+35 °C.

Наталка Діденко зауважує, що короткочасні грозові дощі у південних областях України будуть зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Тому там спека може трішки спасти до +28...+30 °C.

Температурна мапа від Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Наталка Діденко попередила, що погода у більшості областей України нагадуватиме єгипетську — буде сухо та сонячно.

У Києві 28 серпня очікується спека до +33 °C та поривчатий вітер.