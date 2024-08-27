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На Сонці сталося десять спалахів — як магнітні бурі впливатимуть на людей сьогодні

27 серпня 2024 16:30
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 27 серпня
Спалахи на сонці. Ілюстративне фото: Pixabay
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

В Україні у вівторок, 27 серпня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 27 серпня 

Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

За останню добу на Сонці сталися десять спалахів класу С, найбільший з яких С7,9 — вони мало впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

магнітні бурі 27 серпня
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Сонячна активність на 27 серпня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

  • кількість сонячних плям — 89.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Водночас попередження про ці явища магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Для того, аби знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров'я:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.
магнітні бурі 27 серпня
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

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