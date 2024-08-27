Прогноз магнитных бурь на сегодня, 27 августа

На Солнце произошло десять вспышек — как магнитные бури будут влиять на людей сегодня
В Украине во вторник, 27 августа, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 27 августа
Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем и повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С, наибольшая из которых С7,9 — они мало влияют на Землю.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 27 августа:
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возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
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вероятность большого геомагнитного шторма —5%;
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вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
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вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
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количество солнечных пятен — 89.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. В то же время, предупреждения об этих явлениях магнитные бури помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.
Для того чтобы снизить потенциальный влияние магнитных бурь на здоровье:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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