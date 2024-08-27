Прогноз магнитных бурь на сегодня, 27 августа

Вспышки на солнце. Иллюстративное фото: Pixabay

В Украине во вторник, 27 августа, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 27 августа

Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем и повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С, наибольшая из которых С7,9 — они мало влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. А солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

Солнечная активность на 27 августа:

возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма —5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 89.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. В то же время, предупреждения об этих явлениях магнитные бури помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Для того чтобы снизить потенциальный влияние магнитных бурь на здоровье:

не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте режим дня;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

регулярно и правильно питайтесь;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спите не менее 7-8 часов в сутки.