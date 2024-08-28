Прогноз погоди в Одесі на 28 серпня: дані синоптиків

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у середу, 28 серпня, буде похмурою через вплив циклону з Чорного моря, який зумовить дощі, грози та сильний вітер. Однак температура повітря становиниме до +30 °C. Також у регіоні зберігається пожежна небезпека через високі температури.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 28 серпня

Мінлива хмарність.

Короткочасні дощі.

Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний 9-14 м/с.

Температура вночі +21..+23 °C, вдень +26...+28 °C.

Температура морської води +23...+24 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 28 серпня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний 9-14 м/с. Місцями під час грози шквал 15-17 м/с.

Температура вночі +19...+24 °C, вдень +25...+30 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Роздільній, Сараті, Болграді та в Ізмаїлі.

Пожежна небезпека на Одещині 28 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 28 серпня

В Україні у середу, 28 серпня, локальні короткочасні грозові дощі очікуються у південній частині. Опади зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Внаслідок цього температура повітря там буде +28...+30 °C.

Однак більшість території України й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.