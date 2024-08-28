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Стережіться вітру — синоптики попередили про негоду на Одещині сьогодні

28 серпня 2024 05:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 28 серпня: дані синоптиків
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

 Погода в Одесі у середу, 28 серпня, буде похмурою через вплив циклону з Чорного моря, який зумовить дощі, грози та сильний вітер. Однак температура повітря становиниме до +30 °C. Також у регіоні зберігається пожежна небезпека через високі температури.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 28 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасні дощі.
  • Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +21..+23 °C, вдень +26...+28 °C.
  • Температура морської води +23...+24 °C.
Прогноз погоди в Одесі 28 серпня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 28 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний 9-14 м/с. Місцями під час грози шквал 15-17 м/с.
  • Температура вночі +19...+24 °C, вдень +25...+30 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода на Одещині 28 серпня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Роздільній, Сараті, Болграді та в Ізмаїлі. 

Пожежна небезпека Одещина 28 серпня
Пожежна небезпека на Одещині 28 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 28 серпня

В Україні у середу, 28 серпня, локальні короткочасні грозові дощі очікуються у південній частині. Опади зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Внаслідок цього температура повітря там буде +28...+30 °C.

Однак більшість території України й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.

Погода в Україні 28 серпня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

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