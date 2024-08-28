Прогноз погоди в Одесі на 28 серпня: дані синоптиків

Стережіться вітру — синоптики попередили про негоду на Одещині сьогодні
Погода в Одесі у середу, 28 серпня, буде похмурою через вплив циклону з Чорного моря, який зумовить дощі, грози та сильний вітер. Однак температура повітря становиниме до +30 °C. Також у регіоні зберігається пожежна небезпека через високі температури.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 28 серпня
- Мінлива хмарність.
- Короткочасні дощі.
- Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний 9-14 м/с.
- Температура вночі +21..+23 °C, вдень +26...+28 °C.
- Температура морської води +23...+24 °C.
Погода в Одеській області 28 серпня
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний 9-14 м/с. Місцями під час грози шквал 15-17 м/с.
- Температура вночі +19...+24 °C, вдень +25...+30 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Роздільній, Сараті, Болграді та в Ізмаїлі.
Прогноз погоди в Україні 28 серпня
В Україні у середу, 28 серпня, локальні короткочасні грозові дощі очікуються у південній частині. Опади зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Внаслідок цього температура повітря там буде +28...+30 °C.
Однак більшість території України й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.
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