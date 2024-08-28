Прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко на завтра 29 августа

Засуха от жары. Фото: Журнал "Агроном"

В Украине задержится летняя жара. Завтра, 29 августа, некоторые регионы "прожжет" до +35 °C, однако есть и такие, где будет "похолодание" до +28 °C. Кроме того, в нескольких областях погода испортится и принесет дожди.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в среду, 28 августа.

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В Украине завтра, 29 августа, "свежая" погода будет в южных областях: там днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +28...+31°C. Такие же температурные показатели будут в Винницкой, Хмельницкой областях, а также частично в Житомирской области.

Прогноз осадков в Украине 29 августа. Фото: скриншот Метеопост

Между тем, в других регионах Украины завтра будет жаркая, засушливая, солнечная погода. Температура воздуха будет составлять +30...+35 °C.

Кое-где возможны грозовые дожди, которые частично пройдут в южных областях и достигнут Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

В других областях Украины будет сухая солнечная погода. В Киеве 28 августа жарко, без осадков с температурой до +34 °C