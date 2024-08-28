Прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко на завтра 29 августа

Народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, которые завтра обойдет 35-градусная жара
В Украине задержится летняя жара. Завтра, 29 августа, некоторые регионы "прожжет" до +35 °C, однако есть и такие, где будет "похолодание" до +28 °C. Кроме того, в нескольких областях погода испортится и принесет дожди.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в среду, 28 августа.
Прогноз погоды в Украине на 29 августа от Наталки Диденко.
В Украине завтра, 29 августа, "свежая" погода будет в южных областях: там днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +28...+31°C. Такие же температурные показатели будут в Винницкой, Хмельницкой областях, а также частично в Житомирской области.
Между тем, в других регионах Украины завтра будет жаркая, засушливая, солнечная погода. Температура воздуха будет составлять +30...+35 °C.
Кое-где возможны грозовые дожди, которые частично пройдут в южных областях и достигнут Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской и Донецкой областей.
В других областях Украины будет сухая солнечная погода. В Киеве 28 августа жарко, без осадков с температурой до +34 °C
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