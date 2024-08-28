Прогноз погоды в Украине 29 августа — в Укргидрометцентре предупредили о жаре

Человек спасается от жары. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине в четверг, 29 августа, предусматривает сухую и жаркую погоду. Осадков не предполагается, только на юге страны кратковременные дожди. В некоторых регионах возможны грозы.

Об этом сообщил Укгидрометцентр.

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Погода в Украине 29 августа

В Украине в четверг, 28 августа, ожидается переменная облачность. В южной части кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны обойдется без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16...+21 °С;

°С; днем +28...+33 °С, в Прикарпатье и в большинстве южных областей +24...+29 °С.

Погода в Украине 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 29 августа

Жителям столицы придется столкнуться с переменной облачностью, однако осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С;

°С, днем +28...+33 °С; в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.

Погода в Киеве 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Дневные максимумы температуры воздуха в некоторых областях поразили свои предыдущие исторические рекордные.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1 °С.