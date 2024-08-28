Прогноз погоды в Украине 29 августа — в Укргидрометцентре предупредили о жаре

Жара не отступит — Укргидрометцентр предупредил об опасности для регионов
Прогноз погоды в Украине в четверг, 29 августа, предусматривает сухую и жаркую погоду. Осадков не предполагается, только на юге страны кратковременные дожди. В некоторых регионах возможны грозы.
Об этом сообщил Укгидрометцентр.
Погода в Украине 29 августа
В Украине в четверг, 28 августа, ожидается переменная облачность. В южной части кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны обойдется без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +16...+21 °С;
- днем +28...+33 °С, в Прикарпатье и в большинстве южных областей +24...+29 °С.
Погода в Киеве 29 августа
Жителям столицы придется столкнуться с переменной облачностью, однако осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С;
- в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.
Синоптики предупреждают
Дневные максимумы температуры воздуха в некоторых областях поразили свои предыдущие исторические рекордные.
По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1 °С.
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