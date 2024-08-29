Прогноз погоди в Україні 30 серпня — Укргідрометцентр заявив про посилення спеки

Жінка з дитиною охолоджуються у фонтані від спеки. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні та Києві у п'ятницю, 30 серпня, очікується переважно спекотною та задушливою. Лише в окремих південних регіонах очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні та Києві 30 серпня

Погода в Україні 30 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

Синоптики на завтра прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Без опадів, лише у південній частині України місцями короткочасний дощ з грозою.

Вітер східний, подекуди з переходом у північно-східний, 5-10 м/с.

Температурна карта на 30 серпня. Джерело: Windy

Температура вночі +15...+20 °С, на півдні до +23 °С. Вдень стовпчики термометрів зростуть до +28...+33 °С, у горах вночі +10...+15 °С, вдень +14...+19 °С.

У Київській області завтра без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 °С, вдень +28...+33 °С.

У столиці завтра вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.