Прогноз погоды в Украине 30 августа — Укргидрометцентр заявил об усилении жары

Синоптики предупредили ряд регионов о чрезвычайно мощной жаре завтра
Погода в Украине и Киеве в пятницу, 30 августа, ожидается преимущественно жаркой и удушающей. Лишь в отдельных южных регионах ожидаются кратковременные дожди.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода в Украине и Киеве 30 августа
Синоптики на завтра прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Без осадков, лишь в южной части Украины местами кратковременный дождь с грозой.
Ветер восточный, местами с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +15…+20 °С, на юге до +23 °С. Днем столбики термометров вырастут до +28...+33 °С, в горах ночью +10...+15 °С, днем +14...+19 °С.
В Киевской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.
В столице завтра ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
Читайте Новини.LIVE!