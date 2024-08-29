Прогноз погоды в Украине 30 августа — Укргидрометцентр заявил об усилении жары

Женщина с ребенком охлаждаются в фонтане от жары. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в пятницу, 30 августа, ожидается преимущественно жаркой и удушающей. Лишь в отдельных южных регионах ожидаются кратковременные дожди.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине и Киеве 30 августа

Погода в Украине 30 августа. Источник: Укргидрометцентр

Синоптики на завтра прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Без осадков, лишь в южной части Украины местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер восточный, местами с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта на 30 августа. Источник: Windy

Температура ночью +15…+20 °С, на юге до +23 °С. Днем столбики термометров вырастут до +28...+33 °С, в горах ночью +10...+15 °С, днем +14...+19 °С.

В Киевской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.

В столице завтра ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.