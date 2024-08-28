Прогноз погоды в Украине 29 августа — синоптики говорят о жаре

Девушка страдает от жары. Фото: 5.ua

Прогноз погоды в Украине в четверг, 29 августа, предполагает сухую и жаркую погоду. Осадки не предполагаются, только на юге страны кратковременные дожди. В некоторых регионах возможны грозы.

Об этом сообщил Укгидрометцентр.

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Погода в Украине 29 августа

В Украине в четверг, 28 августа, ожидается переменная облачность. В южной части будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны обойдется без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16 ... +21 °С;

... °С; днем +28...+33 °С, в Прикарпатье и в большинстве южных областей +24...+29 °С.

Погода в Украине 29 августа. Фото: скриншот

Погода в Киеве 29 августа

Жителям столицы придется столкнуться с переменной облачностью, однако осадки не предполагаются.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С;

°С, днем +28...+33 °С; в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.

Погода в Киеве 29 августа. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Дневные максимумы температуры воздуха в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекорды.

По данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 1 °С.

Аномальная жара в регионах. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

Согласно прогнозу Диденко, в Украине завтра, 29 августа, "свежая" погода будет в южных областях: там днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +28...+31 °C. Такие же температурные показатели будут в Винницкой, Хмельницкой областях, а также частично в Житомирской области.

Прогноз осадков в Украине 29 августа. Фото: скриншот Метеопост

Между тем, в других регионах Украины завтра будет жаркая, засушливая, солнечная погода. Температура воздуха будет составлять +30...+35 °C.

Кое-где возможны грозовые дожди, которые частично пройдут в южных областях и достигнут Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

В других областях Украины будет сухая, солнечная погода. В Киеве 28 августа будет жарко без осадков с температурой до +34 °C.