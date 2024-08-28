Прогноз погоди в Україні 29 серпня — синоптики говорять про спеку

Дівчина страждає від спеки. Фото: 5.ua

Прогноз погоди в Україні у четвер, 29 серпня, передбачає суху і спекотну погоду. Опадів не передбачається, лише на півдні країни короткочасні дощі. В деяких регіонах можливі грози.

Про це повідомив Укгідрометцентр.

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Погода в Україні 29 серпня

В Україні у четвер, 28 серпня, очікується мінлива хмарність. У південній частині будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни обійдеться без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +16 ... +21 °С;

... °С; вдень +28...+33 °С, на Прикарпатті та в більшості південних областей +24...+29 °С.

Погода в Україні 29 серпня. Фото: скриншот

Погода в Києві 29 серпня

Мешканцям столиці доведеться зіштовхнутися з мінливою хмарністю, проте опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С;

°С, вдень +28...+33 °С; у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.

Погода в Києві 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Денні максимуми температури повітря в деяких областях побили свої попередні історичні рекорди.

За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення на 1 °С.

Аномальна спека в регіонах. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталії Діденко

Згідно з прогнозом Діденко, в Україні завтра, 29 серпня, "найсвіжіша" погода буде у південних областях: там вдень температура повітря коливатиметься в межах від +28...+31 °C. Такі ж температурні показники будуть у Вінницькій, Хмельницькій областях, а також частково на Житомирщині.

Прогноз опадів в Україні 29 серпня. Фото: скриншот Метеопост

Тим часом в інших регіонах України завтра буде спекотна, посушлива, сонячна погода. Температура повітря становитиме +30...+35 °C.

Подекуди можливі грозові дощі, які частково пройдуть у південних областях та досягнуть Вінницької, Чернівецької, Дніпропетровської та Донецької областей.

У решті областей України буде суха сонячна погода. У Києві 28 серпня буде спекотно, без опадів з температурою до +34 °C.