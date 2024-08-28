Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра arrow

Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

28 серпня 2024 20:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 29 серпня — синоптики говорять про спеку
Дівчина страждає від спеки. Фото: 5.ua
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні у четвер, 29 серпня, передбачає суху і спекотну погоду. Опадів не передбачається, лише на півдні країни короткочасні дощі. В деяких регіонах можливі грози.

Про це повідомив Укгідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 29 серпня

В Україні у четвер, 28 серпня, очікується мінлива хмарність. У південній частині будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни обійдеться без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +16...+21 °С;
  • вдень +28...+33 °С, на Прикарпатті та в більшості південних областей +24...+29 °С.
погода в Україні 29 серпня
Погода в Україні 29 серпня. Фото: скриншот

Погода в Києві 29 серпня

Мешканцям столиці доведеться зіштовхнутися з мінливою хмарністю, проте опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С;
  • у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.
погода в Києві
Погода в Києві 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Денні максимуми температури повітря в деяких областях побили свої попередні історичні рекорди.

За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення на 1 °С.

синоптики попереджають
Аномальна спека в регіонах. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталії Діденко

Згідно з прогнозом Діденко, в Україні завтра, 29 серпня, "найсвіжіша" погода буде у південних областях: там вдень температура повітря коливатиметься в межах від +28...+31 °C. Такі ж температурні показники будуть у Вінницькій, Хмельницькій областях, а також частково на Житомирщині. 

погодна карта
Прогноз опадів в Україні 29 серпня. Фото: скриншот Метеопост

Тим часом в інших регіонах України завтра буде спекотна, посушлива, сонячна погода. Температура повітря становитиме +30...+35 °C. 

Подекуди можливі грозові дощі, які частково пройдуть у південних областях та досягнуть Вінницької, Чернівецької, Дніпропетровської та Донецької областей. 

У решті областей України буде суха сонячна погода. У Києві 28 серпня буде спекотно, без опадів з температурою до +34 °C.

Діденко
Пост Наталії Діденко. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

 

погода Київ Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко температура повітря аномальна спека спека температура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

21:02 Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

20:49 Зеленський розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю — про що говорили

20:41 Удар ворога по Кривому Рогу та переговори про далекобійну зброю — звернення Зеленського

20:41 ​​​​​​​Кривбас офіційно оголосив про трансфер своєї зірки в клуб із Ліги Європи

20:33 Відомий клуб із чемпіонату Іспанії підписав 16-річного українського футболіста

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

20:28 Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

20:22 Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

20:13 Українець в 17-років потрапив до заявки Баєра на матч Кубка Німеччини

20:13 Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці з боку НАТО

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Ексклюзив

21:02 Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

20:49 Зеленський розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю — про що говорили

20:41 Удар ворога по Кривому Рогу та переговори про далекобійну зброю — звернення Зеленського

20:41 ​​​​​​​Кривбас офіційно оголосив про трансфер своєї зірки в клуб із Ліги Європи

20:33 Відомий клуб із чемпіонату Іспанії підписав 16-річного українського футболіста

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

20:28 Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

20:22 Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

20:13 Українець в 17-років потрапив до заявки Баєра на матч Кубка Німеччини

20:13 Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці з боку НАТО

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі