Прогноз погоды в Украине на 30 августа от Игоря Кибальчича

Девушка возле фонтана. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 30 августа, будет солнечная и сухая. Температурные показатели составят до +35 °С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Читайте также:

Погода в Украине 30 августа

В Херсонской области и в Крыму ожидаются небольшие дожди с грозами. В других регионах Украины осадки маловероятны. Ветер будет восточным со скоростью 7-12 м/с, а в Приазовье возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в ночное время от +19 °С до +24 °С, а днем от +30 °С до +35 °С.

Карта ночных температур. Фото: Метеопост