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Август закончится жарой — синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где скоро пойдут дожди

30 августа 2024 13:08
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 30 августа от Наталки Диденко
Собака идет по пересохшей от жары земле. Фото: The Land
Светлана Силенко - Редактор

В Украине последний месяц лета закончится жаркой и засушливой погодой. Жара удержится и на выходных.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 30 августа от Наталки Диденко.

По словам Наталки Диденко, в Украине в субботу, 30 августа, температура воздуха будет днем колебаться в пределах +30...+34 °С. На юге Украины будет более низкая температура — +27...+30 °С.

Каким будет завершение августа и начало сентября

В Украине с низкой вероятностью все же возможны дожди 31 августа и 1 сентября, которые пройдут в южных регионах Украины.

Тем временем в столице завершения августа и начало сентября будут жаркими: температура составит +30...+32 °С. Столбики термометра заметно опустятся только с 3 сентября.

Температура
Как изменится температура воздуха в Киеве в конце августа-начале сентября. Фото: Наталья Диденко

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