Прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 августа, от Укргидрометцентра

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: bbc.com

Погода в Украине сегодня в пятницу, 30 августа, будет переменно облачной. Без осадков. Только в южной части местами кратковременный дождь и гроза.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 30 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °С, а на юге страны — до +23 °С. Днем будет +28...+33 °С. На высокогорье Карпат ночью +10...+15 °С, а днем +14...+19 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +15...+20 °С, а днем +28...+33 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 °С, а днем поднимутся до +30...+32 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В пятницу и выходные дни, 30 августа, 1 и 2 сентября, по всей территории Украины, кроме большинства районов Одесской и Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.