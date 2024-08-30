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В некоторых регионах температура опустится до +10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

30 августа 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 августа, от Укргидрометцентра
Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: bbc.com
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня в пятницу, 30 августа, будет переменно облачной. Без осадков. Только в южной части местами кратковременный дождь и гроза.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 30 августа
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °С, а на юге страны — до +23 °С. Днем будет +28...+33 °С. На высокогорье Карпат ночью +10...+15 °С, а днем +14...+19 °С.

Карта температур на 30 августа
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +15...+20 °С, а днем +28...+33 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 °С, а днем поднимутся до +30...+32 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине на 1 сентября 2024 года
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В пятницу и выходные дни, 30 августа, 1 и 2 сентября, по всей территории Украины, кроме большинства районов Одесской и Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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