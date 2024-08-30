Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 серпня, від Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: bbc.com

Погода в Україні сьогодні в п'ятницю, 30 серпня, буде мінливо хмарною. Без опадів. Лише в південній частині місцями короткочасний дощ і гроза.

Про це в четвер, 29 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 30 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східній та східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а на півдні країни — до +23 °С. Удень буде +28...+33 °С. На високогір'ї Карпат уночі +10...+15 °С, а вдень +14...+19 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +28...+33 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +17...+19 °С, а вдень піднімуться до +30...+32 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У п'ятницю та вихідні дні, 30 серпня, 1 та 2 вересня, по всій території України, крім більшості районів Одеської та Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.