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У деяких регіонах температура опуститься до +10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

30 серпня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 серпня, від Укргідрометцентру
Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: bbc.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні в п'ятницю, 30 серпня, буде мінливо хмарною. Без опадів. Лише в південній частині місцями короткочасний дощ і гроза.

Про це в четвер, 29 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 30 серпня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східній та східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а на півдні країни — до +23 °С. Удень буде +28...+33 °С. На високогір'ї Карпат уночі +10...+15 °С, а вдень +14...+19 °С.

Карта температур на 30 серпня
Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +28...+33 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +17...+19 °С, а вдень піднімуться до +30...+32 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 1 вересня 2024 року
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У п'ятницю та вихідні дні, 30 серпня, 1 та 2 вересня, по всій території України, крім більшості районів Одеської та Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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