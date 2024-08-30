Прогноз погоди в Україні на завтра 30 серпня від Наталки Діденко

Собака йде по пересохлій від спеки землі. Фото: The Land

В Україні останній місяць літа закінчиться гарячою та посушливою погодою. Спека утримається й на вихідних.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 30 серпня від Наталки Діденко

За словами Наталки Діденко, в Україні у суботу, 30 серпня, температура повітря вдень коливатиметься в межах +30...+34 °С. На півдні України буде трохи нижча температура — +27...+30 °С.

Яким буде завершення серпня та початок вересня

В Україні з низькою ймовірністю все ж можливі грозові дощі 31 серпня та 1 вересня, які пройдуть у південних регіонах України.

Тим часом у столиці завершення серпня та початок вересня будуть спекотними: температура становитиме +30...+32 °С. Стовпчики термометра помітно опустяться лише з 3 вересня.