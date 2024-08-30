Прогноз погоди в Україні на завтра 30 серпня від Наталки Діденко

Серпень закінчиться спекою — синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де скоро підуть дощі
30 серпня 2024 13:08
Собака йде по пересохлій від спеки землі. Фото: The Land
В Україні останній місяць літа закінчиться гарячою та посушливою погодою. Спека утримається й на вихідних.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
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Прогноз погоди в Україні 30 серпня від Наталки Діденко
За словами Наталки Діденко, в Україні у суботу, 30 серпня, температура повітря вдень коливатиметься в межах +30...+34 °С. На півдні України буде трохи нижча температура — +27...+30 °С.
Яким буде завершення серпня та початок вересня
В Україні з низькою ймовірністю все ж можливі грозові дощі 31 серпня та 1 вересня, які пройдуть у південних регіонах України.
Тим часом у столиці завершення серпня та початок вересня будуть спекотними: температура становитиме +30...+32 °С. Стовпчики термометра помітно опустяться лише з 3 вересня.
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