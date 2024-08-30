Прогноз погоди в Україні на завтра, 31 серпня

Дівчинка купається у фонтані, рятуючись від спеки. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 31 серпня, очікується спекотною, однак місцями з дощами. Деякі області накриють пориви вітру, але антициклон ще утримає своє панування в останній день літа.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 31 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

Синоптики обіцяють на завтра мінливу хмарність, без опадів. Лише на півдні, вночі на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями короткочасний дощ з грозою.

Вітер північно-східний з переходом у південно-східний, 5-10 м/с, вдень на півдні та сході країни пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Температурна карта 31 серпня. Джерело: Windy

Температура повітря вночі +15...+20 °С, у південних областях до +23 °С; вдень +26...+31 °С, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до +34 °С.

У Київській області завтра без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 °С, вдень +26...+31 °С.

У столиці вночі +17...+19 °С, вдень близько +30 °С.