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Бабье лето с сюрпризом — синоптик Диденко предупредила украинцев о погоде на выходных

6 сентября 2024 12:57
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 7 и 8 сентября — прогноз на выходные от Наталки Диденко
Люди охлаждаются от жары в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в выходные 7 и 8 сентября будет теплая, солнечная погода без осадков. Кое-где возможны порывистые сильные ветры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 7 и 8 сентября от Наталки Диденко.

В Украине в субботу, 7 сентября и воскресенье, 8 сентября, Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду с ясным небом и отсутствием осадков. Воздух прогреется максимально до отметок +24...+28 °C, однако ночью уже будет заметно прохладнее — +12...+17 °C.

погода в Украине 7 сентября
Температурная карта Украины 7 сентября в 15.00. Фото: Метеопост

Также Украину накроет антициклон 7-8 сентября. Он принесет сухую погоду, но на юге возможны небольшие осадки.

погода в Украине 8 сентября
Температурная карта Украины 8 сентября в 15.00. Фото: Метеопост

Кроме того, на юге и подобные Украине возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

Антициклон
Атмосферный фронт над Украиной и Европой. Фото: Wetterpate

Прогноз погоды в Киеве на выходные 7 и 8 сентября

В Киеве суббота и воскресенье будут ясными и солнечными с ночной свежестью +12...+14°C. Днем температура воздуха прогреется до +26...+27°C. Возможен ветер восточного или юго-восточного направления.

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