Погода в Украине 7 и 8 сентября — прогноз на выходные от Наталки Диденко

Бабье лето с сюрпризом — синоптик Диденко предупредила украинцев о погоде на выходных
В Украине в выходные 7 и 8 сентября будет теплая, солнечная погода без осадков. Кое-где возможны порывистые сильные ветры.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 7 и 8 сентября от Наталки Диденко.
В Украине в субботу, 7 сентября и воскресенье, 8 сентября, Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду с ясным небом и отсутствием осадков. Воздух прогреется максимально до отметок +24...+28 °C, однако ночью уже будет заметно прохладнее — +12...+17 °C.
Также Украину накроет антициклон 7-8 сентября. Он принесет сухую погоду, но на юге возможны небольшие осадки.
Кроме того, на юге и подобные Украине возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.
Прогноз погоды в Киеве на выходные 7 и 8 сентября
В Киеве суббота и воскресенье будут ясными и солнечными с ночной свежестью +12...+14°C. Днем температура воздуха прогреется до +26...+27°C. Возможен ветер восточного или юго-восточного направления.
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