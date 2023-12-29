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Без опадів, проте з небезпекою затоплень — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

29 грудня 2023 06:01
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у п'ятницю, 29 грудня — прогноз від синоптиків
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 29 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Крім того, є небезпека затоплень та сходження лавин у горах. Опади прогнозуються лише у східних та Полтавській областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 29 грудня

За даними синоптиків, по Україні буде переважно без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Стовпчики термометрів зафіксують температуру вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті та в Криму ще тепліше — місцями до 6° тепла.

Вдень очікується 4...-9° тепла, у південній частині та місцями у західних областях — 8...-13° з позначкою плюс.

Погода в Україні 29 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області 29 грудня

У столиці та області також буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Вітер південно-західний з поривами 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 4...-9° тепла. У Києві — вночі 0...-2° тепла, вдень — 5...-7° тепла", — йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають про небезпеку

"Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень), очікується 29 грудня на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей", — додали у Центрі.

Карта сходження лавин. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, є небезпека гідрологічних явищ.

До 30 грудня включно внаслідок проходження тало-дощового паводку на притоці Десни р. Снов продовжуватиметься ріст рівнів води до 10 см за добу з подальшим затопленням заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через дорогу с .Великий Дирчин — с. Малий Дирчин) у Чернігівському районі Чернігівської області.

Там оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

Карта затоплень в Україні 29 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.

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