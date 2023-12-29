Погода в Украине в пятницу, 29 декабря - прогноз от синоптиков

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

29 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, есть опасность затоплений и схождение лавин в горах. Осадки прогнозируются только в восточных и Полтавской областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 29 декабря

По данным синоптиков, по Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных и Полтавской областях утром и днем небольшой дождь и мокрый снег.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", — сообщили в Укргидрометцентре.

Столбики термометров зафиксируют температуру ночью от 2° мороза до 3° тепла, на Прикарпатье и Крыму еще теплее — местами до 6° тепла.

Днем ожидается 4...-9° тепла, в южной части и местами в западных областях — 8...-13° с отметкой плюс.

Погода в Украине 29 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 29 декабря

В столице и области облачно с прояснениями и без осадков.

Ветер юго-западный с порывами 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем — 4...-9° тепла. В Киеве — ночью 0...-2° тепла, днем — 5...-7° тепла", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают об опасности

"Умеренная снеголавинная опасность (II уровень), ожидается 29 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей", — добавили в Центре.

Карта схождения лавин. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, существует опасность гидрологических явлений.

До 30 декабря включительно в результате прохождения тало-дождевого паводка на притоке Десны р. Снов будет продолжаться рост уровней воды до 10 см в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через дорогу с. Большой Дырчин — с. Малый Дырчин) в Черниговском районе Черниговской области.

Там объявлен І уровень опасности — желтый.

Карта наводнений в Украине 29 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.