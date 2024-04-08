Погода в Україні в понеділок, 8 квітня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють у весняному парку. Фото: УНІАН

Погода в Україні у понеділок, 8 квітня, буде з невеликою хмарністю. Опадів не очікується.

Про це 7 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Скриншот карти із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Уночі стовпчики термометрів по всій території країни опустяться до +5...+10 °С, а вдень потеплішає до +18...+23 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Детального прогнозу погоду на понеділок, 8 квітня, народний синоптик не давала, однак у п'ятницю, 5 квітня, вона зазначила, що початок наступного тижня подарує розкішну погоду: буде сухо, сонячно та +20...+24 °С.

Прогноз погоди від погодного сервісу Meteorolog

На всій території Україні без опадів.

У центральному регіоні нічна температури становитиме +7...+13 °С, а денна +18...+23 °С. На Вінниччині буде ясно, на Кіровоградщині похмуро, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Черкащині мінлива хмарність.

У західному регіоні вночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+13 °С, а вдень піднімуться до +18...+22 °С. На Львівщині невелика хмарність. У Чернівецькій області мінлива хмарність. В інших західних областях похмуро, однак без дощів.

У північному регіоні нічна температура коливатиметься від +8 °С до +13 °С, а денна — від +18 °С до +21 °С.

У східному регіоні вночі температура опуститься до +13...+17 °С. Удень потеплішає до +19...+23 °С. На Луганщині та Донеччині очікується мінлива хмарність, а на Харківщині буде злегка хмарно.

У південному регіоні температура вночі триматиметься в межах +8...+13 °С, а вдень – від +16 °С до +21 °С. У Києві похмуро. У Запоріжжі ясно. На Херсонщині невелика хмарність. В інших південних областях мінлива хмарність.

Сонце зійде о 06:17, а зайде о 19:41. Довжина дня становитиме 13 годин 24 хвилини.

Нагадаємо, у суботу 6 квітня в небі над Одесою помітили cонячне гало — рідкісне оптичне явище, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі попереджали, що влітку в Україні через нерівномірне випадіння опадів буде високий рівень пожежної небезпеки.