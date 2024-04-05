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Погода аномальна — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку влітку

5 квітня 2024 16:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Погода аномальна — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку влітку
Спека у місті. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

Про це повідомила прессекретар Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Як зазначили в Укргідрометцентрі, періоди, коли може загрожувати пожежна небезпека, припадають на червень та серпень. В окремих регіонах цей ризик зберігається у травні та вересні. 

"Є велика ймовірність виникнення тривалих, зокрема 7-10 днів без опадів, періодів надзвичайної пожежної небезпеки. Переважно це червень та серпень на всій території України. У південних областях також може це спостерігатися і в травні, і у вересні", — сказали в Укргідрометцентрі.

Там додають, що загалом цього року у сезон з квітня по вересень середня температура буде вищою за норму. 

"За орієнтовними прогнозами, саме на цей сезон, на 2024 рік з квітня по вересень, середньомісячна температура передбачається вищою за норму на 1-2 градуси", — сказали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, магнітні бурі 5 квітня завдадуть значної шкоди організму людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.

Також стало відомо, коли буря із Сахари знову накриє Україну. 

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