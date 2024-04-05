Погода аномальная — в Укргидрометцентре предупредили об опасности летом

Жара в городе. Фото: Новини.LIVE

В Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

Об этом сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Пожарная опасность летом

Как отметили в Укргидрометцентре, периоды, когда может угрожать пожарная опасность, приходятся на июнь и август. В отдельных регионах этот риск сохраняется в мае и сентябре.

"Есть большая вероятность возникновения длительных, в частности, 7-10 дней без осадков, периодов чрезвычайной пожарной опасности. Преимущественно это июнь и август на всей территории Украины. В южных областях также может это наблюдаться и в мае, и в сентябре", — сказали в Укргидрометцентре.

Там добавляют, что в этом году в сезон с апреля по сентябрь средняя температура будет выше нормы.

"По ориентировочным прогнозам, именно на этот сезон, на 2024 год с апреля по сентябрь, среднемесячная температура предполагается выше нормы на 1-2 градуса", — сказали в Укргидрометцентре.

Напомним, магнитные бури 5 апреля нанесут значительный ущерб организму людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была на очень низком уровне.

Также стало известно, когда буря из Сахары снова накроет Украину.