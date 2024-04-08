Погода в Украине в понедельник, 8 апреля - прогноз от синоптиков

Без осадков — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня
Погода в Украине в понедельник, 8 апреля, будет с небольшой облачностью. Осадков не ожидается.
Об этом 7 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики термометров на всей территории страны опустятся до +5...+10 °С, а днем потеплеет до +18...+23 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Подробного прогноза погоды на понедельник, 8 апреля, народный синоптик не давала, однако в пятницу, 5 апреля, она отметила, что начало следующей недели подарит роскошную погоду: будет сухо, солнечно и +20...+24 °С.
Прогноз погоды от погодного сервиса Meteorolog
По всей территории Украины без осадков.
В центральном регионе ночная температура будет +7...+13 °С, а дневная +18...+23 °С. В Винницкой области будет ясно, в Кировоградской области пасмурно, в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях переменная облачность.
В западном регионе ночью столбики термометров опустятся до +7...+13 °С, а днем поднимутся до +18...+22 °С. Во Львовской области облачно с прояснениями. В Черновицкой области переменная облачность. В других западных областях пасмурно, но без дождей.
В северном регионе ночная температура будет колебаться от +8 °С до +13 °С, а дневная от +18 °С до +21 °С.
В восточном регионе ночью температура опустится до +13...+17 °С. Днем потеплеет до +19...+23 °С. В Луганской и Донецкой областях ожидается переменная облачность, а в Харьковской области будет слегка облачно.
В южном регионе температура ночью будет держаться в пределах +8...+13 °С, а днем от +16 °С до +21 °С. В Киеве пасмурно. В Запорожье ясно. В Херсонской области небольшая облачность. В других южных областях переменная облачность.
Солнце взойдет в 06:17, а зайдет в 19:41. Длина дня будет составлять 13 часов 24 минуты.
Напомним, в субботу, 6 апреля, в небе над Одессой заметили солнечное гало — редкое оптическое явление, которое возникает в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах.
Также в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали, что летом в Украине из-за неравномерного выпадения осадков будет высокий уровень пожарной опасности.
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