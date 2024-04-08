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Без осадков — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

8 апреля 2024 06:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Погода в Украине в понедельник, 8 апреля - прогноз от синоптиков
Люди гуляют в весеннем парке. Фото: УНІАН
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Погода в Украине в понедельник, 8 апреля, будет с небольшой облачностью. Осадков не ожидается.

Об этом 7 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Скриншот карты с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики термометров на всей территории страны опустятся до +5...+10 °С, а днем потеплеет до +18...+23 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Подробного прогноза погоды на понедельник, 8 апреля, народный синоптик не давала, однако в пятницу, 5 апреля, она отметила, что начало следующей недели подарит роскошную погоду: будет сухо, солнечно и +20...+24 °С.

Прогноз погоды от погодного сервиса Meteorolog

По всей территории Украины без осадков.

В центральном регионе ночная температура будет +7...+13 °С, а дневная +18...+23 °С. В Винницкой области будет ясно, в Кировоградской области пасмурно, в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях переменная облачность.

В западном регионе ночью столбики термометров опустятся до +7...+13 °С, а днем поднимутся до +18...+22 °С. Во Львовской области облачно с прояснениями. В Черновицкой области переменная облачность. В других западных областях пасмурно, но без дождей.

В северном регионе ночная температура будет колебаться от +8 °С до +13 °С, а дневная от +18 °С до +21 °С.

В восточном регионе ночью температура опустится до +13...+17 °С. Днем потеплеет до +19...+23 °С. В Луганской и Донецкой областях ожидается переменная облачность, а в Харьковской области будет слегка облачно.

В южном регионе температура ночью будет держаться в пределах +8...+13 °С, а днем от +16 °С до +21 °С. В Киеве пасмурно. В Запорожье ясно. В Херсонской области небольшая облачность. В других южных областях переменная облачность.

Солнце взойдет в 06:17, а зайдет в 19:41. Длина дня будет составлять 13 часов 24 минуты.

Напомним, в субботу, 6 апреля, в небе над Одессой заметили солнечное гало — редкое оптическое явление, которое возникает в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали, что летом в Украине из-за неравномерного выпадения осадков будет высокий уровень пожарной опасности.

погода
Укргидрометцентр
весна
Наталка Диденко
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апрель
температура воздуха

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